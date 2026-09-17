Lewandowski przemówił ws. reprezentacji Polski. Wszystko jasne

Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski. W rozmowie z WP SportoweFakty nie był w stanie określić, kiedy to nastąpi. Natomiast na pewno będzie obecny na całym najbliższym zgrupowaniu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski przyleci na całe zgrupowanie reprezentacji Polski

Już w poniedziałek (21 września) reprezentacja Polski rozpocznie wrześniowo-październikowe zgrupowanie. Biało-Czerwoni w najbliższym czasie rozegrają cztery spotkania, w których dwukrotnie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, a także zagrają po jednym meczu ze Szwecją i Rumunią. W ostatnich tygodniach tematem numer jeden była obecność na zgrupowaniu Roberta Lewandowskiego. Media donosiły, że przyleci tylko na jedno spotkanie.

Lewandowski odniósł się do sprawy w wywiadzie dla serwisu WP SportoweFakty. Kapitan drużyny narodowej podkreślił, że nigdy nie było takiego planu. Informacja, która ukazała się w mediach, była zwykłym kłamstwem.

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– Od początku nie było takiego założenia, że przyjeżdżam na jeden mecz. Jakby to miało w ogóle wyglądać? Podróż, jet lag… i powrót? Trochę dziwnie mi się na ten temat wypowiadać. Niektórzy dali się nabrać – wyjaśnił Robert Lewandowski w rozmowie z WP SportoweFakty.

– Przyjeżdżam na całe zgrupowanie i jestem do dyspozycji trenera od początku do końca. Nawet nie zdążyłbym pewnie dolecieć do USA na to spotkanie. Myślę, że potrzebuję co najmniej dwóch dni, by przestawić się na inny czas po zmianie kontynentu, dlatego cała ta historia nie brzmi poważnie – dodał.

Padło także pytanie o zakończenie kariery w reprezentacji. Nie jest tajemnicą, że po przegranych barażach 38-latek zastanawiał się nad dalszą grą z orzełkiem na piersi. Na ten moment jednak Lewandowski nie kończy z kadrą, choć nie określił się, ile jeszcze pogra w narodowych barwach.

– Trudno określić mi konkretną datę pożegnania się z kadrą i też myślę, że nikt nie powinien tego ode mnie wymagać i narzucać na mnie presji w tym temacie. Jestem już 18 lat w reprezentacji, oddałem jej całe serce i pewnie, gdy poczuję, że to ten moment i kadra jest przygotowana na zmianę warty, będzie mi łatwiej coś postanowić. Ale czy stanie się to za kilka miesięcy, za rok lub za dwa lata? Nie jestem w stanie powiedzieć. Po tak długim czasie w reprezentacji nie da się podjąć decyzji szybko. Nie zrobię tego, bo komuś się tak podoba. Sam zdecyduję. Ja to muszę poczuć, dopóki tego nie zrobię, nie określę się. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, porozmawiam z rodziną, z trenerem. Tak to widzę – powiedział kapitan.