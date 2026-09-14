Guardiola zdecydował, co dalej. Agent wyjawił jego plan

Pep Guardiola od czerwca pozostaje wolny na rynku trenerów. Manchester City opuścił wraz z końcem sezonu. Jego agent, Josep Maria Orobitg ujawnił, że w tym sezonie nie podejmie nowej pracy.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola nie podejmie nowej pracy w tym sezonie

Pep Guardiola ostatnią dekadę spędził w Manchesterze City, z którym zdominował Premier League. Pod jego wodzą drużyna sięgnęła po sześć mistrzowskich tytułów, dokładając do tego jeszcze m.in. Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar UEFA czy trzy Puchary Anglii. Po dziesięciu latach na stanowisku zdecydował się ustąpić, choć jego kontrakt obowiązywał do czerwca przyszłego roku.

Wraz z odejściem Guardioli pojawiła się masa plotek odnośnie jego przyszłości. Był łączony nie tylko z klubami, ale przede wszystkim z reprezentacjami. O zatrudnieniu 55-latka myślała m.in. włoska oraz holenderska federacja. Nie podjął nowego wyzwania, zostając ambasadorem City Football Group.

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Przyszłość jednego z najlepszych trenerów w historii wciąż pozostaje znakiem zapytania. W wywiadzie dla dziennika AS o planach szkoleniowca opowiedział agent Josep Maria Orobitg. Guardiola w sezonie 2026/2027 nie poprowadzi nowego klubu czy reprezentacji.

– Pep nie będzie prowadził żadnego klubu ani reprezentacji w tym sezonie – ujawnił Josep Maria Orobitg, cytowany przez Alfredo Pedullę.

Wygląda na to, że Hiszpan zrobił sobie rok wolnego od pracy. W przeszłości prowadził jeszcze Bayern Monachium oraz FC Barcelonę. Raczej nie należy się spodziewać, żeby podjął jakieś wyzwanie w Premier League. Podkreślał, że nigdy nie poprowadzi w Anglii innego klubu niż Man City.