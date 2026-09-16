Alonso naciska na transfer gwiazdy PSG. Chelsea wykłada miliony

Chelsea planuje kolejne transfery w zimowym oknie. Jak donosi Le Parisien, Londyńczycy nie będą oszczędzać, aby Fabian Ruiz trafił do klubu. PSG może spodziewać się dużej oferty.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Fabian Ruiz celem transferowym Chelsea

Chelsea ma za sobą przyzwoity start nowego sezonu, choć po dwóch zwycięstwach w kolejnych meczach dwukrotnie gubili punkty. Jest to jednak dopiero początek kadencji Xabiego Alonso, a na dodatek latem doszło w klubie do poważnych zmian. Londyńczycy wydali na transfery ponad 400 milionów euro, więc zanim nowi zawodnicy zaadoptują się do stylu gry, musi minąć trochę czasu. To jednak nie koniec wzmocnień.

Na kolejne okno transferowe Chelsea planuje następne roszady w składzie. Ich celem transferowym stał się mistrz świata oraz mistrz Europy i kandydat do zdobycia Złotej Piłki. Xabi Alonso mocno naciska na transfer Fabiana Ruiza, o czym poinformował serwis Le Parisien.

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Fabian Ruiz od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem. W przeszłości łączono go m.in. z Man United, Liverpoolem i Arsenalem. Natomiast to właśnie Chelsea ma być faworytem do podpisania kontraktu z piłkarzem. The Blues są gotowi zapłacić PSG za pomocnika aż 70 milionów euro.

30-latek rozpoczynał karierę w Betisie. W swoim CV ma także czteroletni pobyt w Napoli. Jednak dopiero w barwach Paris Saint-Germain zaczął osiągać największe sukcesy, przez co zrobiło się o nim głośno. W paryskim klubie rozegrał 174 mecze, w których strzelił 17 bramek i zaliczył 28 asyst. W tym czasie wygrał m.in. dwukrotnie Ligę Mistrzów oraz cztery razy mistrzostwo Francji.