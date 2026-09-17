Ranking UEFA: Polska wypadła z TOP 10. Liga Mistrzów się oddala

Jagiellonia przegrała. Polska poza TOP 10 rankingu UEFA
Ranking UEFA stał się w Polsce niezwykle popularny ze względu na dobre występy polskich drużyn w rozgrywkach Ligi Konferencji. Postawa takich zespołów jak Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok czy Lech Poznań sprawiła, że Polska znalazła się na 10. miejscu w rankingu. Co za tym idzie, włączyła się do walki o miejsce premiowane bezpośrednim awansem do fazy ligowej Ligi Mistrzów.
Gdyby w sezonie 2026/2027 Polska skończyła na 10. lub wyższym miejscu w rankingu UEFA mistrz kraju automatycznie grałby w Lidze Mistrzów. Do pewnego momentu byliśmy wśród dziesięciu najlepszych lig w Europie. Środowe mecze w Lidze Europy ułożyły się jednak niekorzystnie.
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Jagiellonia Białystok była blisko wywalczenia punktów w starciu z Olympiakosem, ale po golu w końcówce przegrała (1:2). Ważne w kontekście rankingu było spotkanie Sparty Praga z Araratem Armenia. Czesi rozbili rywala (4:1), dopisując ważne punkty do rankingu UEFA. W efekcie mają ich tyle samo, co Polska, wyrzucając nas z TOP 10.
W czwartek swoje mecze rozegra Lecha Poznań i Viktoria Pilzno, więc sytuacja w rankingu UEFA może ulec zmianie. Musimy oglądać się także za siebie, ponieważ coraz bliżej nas jest Grecja. Zbliżyli się do Polski na nieco ponad 0,5 punktu.
|Miejsce
|Kraj
|Liczba punktów
|9.
|Turcja
|49,875
|10.
|Czechy
|45,125
|11.
|Polska
|45,125
|12.
|Grecja
|44,612
|13.
|Norwegia
|38,612