Ranking UEFA: Polska wypadła z TOP 10. Liga Mistrzów się oddala

Ranking UEFA to nieodłączny element przy meczach polskich drużyn w europejskich pucharach. Porażka Jagiellonii Białystok niesie za sobą poważne skutki. Polska wypadła poza TOP 10.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia przegrała. Polska poza TOP 10 rankingu UEFA

Ranking UEFA stał się w Polsce niezwykle popularny ze względu na dobre występy polskich drużyn w rozgrywkach Ligi Konferencji. Postawa takich zespołów jak Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok czy Lech Poznań sprawiła, że Polska znalazła się na 10. miejscu w rankingu. Co za tym idzie, włączyła się do walki o miejsce premiowane bezpośrednim awansem do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Gdyby w sezonie 2026/2027 Polska skończyła na 10. lub wyższym miejscu w rankingu UEFA mistrz kraju automatycznie grałby w Lidze Mistrzów. Do pewnego momentu byliśmy wśród dziesięciu najlepszych lig w Europie. Środowe mecze w Lidze Europy ułożyły się jednak niekorzystnie.

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Jagiellonia Białystok była blisko wywalczenia punktów w starciu z Olympiakosem, ale po golu w końcówce przegrała (1:2). Ważne w kontekście rankingu było spotkanie Sparty Praga z Araratem Armenia. Czesi rozbili rywala (4:1), dopisując ważne punkty do rankingu UEFA. W efekcie mają ich tyle samo, co Polska, wyrzucając nas z TOP 10.

W czwartek swoje mecze rozegra Lecha Poznań i Viktoria Pilzno, więc sytuacja w rankingu UEFA może ulec zmianie. Musimy oglądać się także za siebie, ponieważ coraz bliżej nas jest Grecja. Zbliżyli się do Polski na nieco ponad 0,5 punktu.