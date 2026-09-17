Ranking UEFA: Polska wypadła z TOP 10. Liga Mistrzów się oddala

10:44, 17. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Ranking UEFA to nieodłączny element przy meczach polskich drużyn w europejskich pucharach. Porażka Jagiellonii Białystok niesie za sobą poważne skutki. Polska wypadła poza TOP 10.

Jesus Imaz
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia przegrała. Polska poza TOP 10 rankingu UEFA

Ranking UEFA stał się w Polsce niezwykle popularny ze względu na dobre występy polskich drużyn w rozgrywkach Ligi Konferencji. Postawa takich zespołów jak Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok czy Lech Poznań sprawiła, że Polska znalazła się na 10. miejscu w rankingu. Co za tym idzie, włączyła się do walki o miejsce premiowane bezpośrednim awansem do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Gdyby w sezonie 2026/2027 Polska skończyła na 10. lub wyższym miejscu w rankingu UEFA mistrz kraju automatycznie grałby w Lidze Mistrzów. Do pewnego momentu byliśmy wśród dziesięciu najlepszych lig w Europie. Środowe mecze w Lidze Europy ułożyły się jednak niekorzystnie.

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Jagiellonia Białystok była blisko wywalczenia punktów w starciu z Olympiakosem, ale po golu w końcówce przegrała (1:2). Ważne w kontekście rankingu było spotkanie Sparty Praga z Araratem Armenia. Czesi rozbili rywala (4:1), dopisując ważne punkty do rankingu UEFA. W efekcie mają ich tyle samo, co Polska, wyrzucając nas z TOP 10.

W czwartek swoje mecze rozegra Lecha Poznań i Viktoria Pilzno, więc sytuacja w rankingu UEFA może ulec zmianie. Musimy oglądać się także za siebie, ponieważ coraz bliżej nas jest Grecja. Zbliżyli się do Polski na nieco ponad 0,5 punktu.

MiejsceKrajLiczba punktów
9.Turcja49,875
10.Czechy45,125
11.Polska45,125
12.Grecja44,612
13.Norwegia38,612

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