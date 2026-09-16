Vinicius Junior niepewny przyszłości w Realu. Gigant liczy na transfer

Vinicius Junior może opuścić Real Madryt. Powodem mają być napięte relacje z częścią kibiców, o czym pisze dziennik AS. O transferze piłkarza cały czas marzy Arsenal.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Arsenal liczy, że Vinicius Junior odejdzie z Realu Madryt

Vinicius Junior i jego przyszłość to był temat numer jeden w hiszpańskiej prasie przez ostatnie miesiące. Wszystko przez fakt, że poprzednia umowa zbliżała się do końca, a negocjacje nie przynosiły porozumienia. Finalnie po mundialu obie strony zdecydowały się podpisać nowy kontrakt do 2031 roku.

Mimo to plotki o potencjalnym odejściu z Realu Madryt wcale nie ustały. Cały czas istnieje szansa, że w niedalekiej przyszłości Brazylijczyk zaliczy duży transfer. Co więcej, jest klub, który nie zamierza rezygnować ze swoich planów dot. sprowadzenia skrzydłowego.

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Latem było głośno o możliwym przejściu Viniciusa Juniora do Arsenalu. Kanonierzy chcieli wykorzystać przeciągające się negocjacje, lecz ostatecznie im się to nie udało. Z informacji dziennika AS wynika, że mistrz Anglii spróbuje raz jeszcze wyciągnąć gwiazdora Los Blancos. Hiszpańska prasa sugeruje, że pomóc mogą napięte relacje zawodnika z kibicami Realu Madryt. Część fanów wciąż nie jest zadowolona z piłkarza, co można usłyszeć podczas meczów na Bernabeu. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, niewykluczone, że 26-latek mocno zacznie zastanawiać się nad swoją przyszłością.

Vinicius trafił do Madrytu latem 2018 roku. Od tego momentu wystąpił w 382 meczach, w których strzelił 129 goli i zaliczył 103 asysty.