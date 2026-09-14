Liverpool chce piłkarza Barcelony. Transfer już w styczniu

Alejandro Balde nie ma przyszłości w FC Barcelonie. Latem był blisko Man United, lecz do transferu nie doszło. Z informacji dziennika Sport wynika, że zimą może trafić do Liverpoolu.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Balde blisko transferu do Liverpoolu

Liverpool przed startem sezonu dokonał zmiany trenera, co sprawiło, że w kadrze pierwszego zespołu doszło do poważnych zmian. Wcześniej z klubem pożegnali się tacy piłkarze jak Mohamed Salah, Andy Robertson czy Ibrahima Konate. W przypadku pozycji skrzydłowego oraz środkowego obrońcy pojawili się nowi zawodnicy, ale lewa strona defensywy pozostała niezmieniona. W zimowym oknie transferowym ma się to zmienić.

Obecnie szkoleniowiec The Reds ma do dyspozycji Milosa Kerkeza sprowadzonego latem ubiegłego roku, a także Kostasa Tsimikasa, który wrócił z wypożyczenia. Podstawowym piłkarzem jest reprezentant Węgier, lecz niebawem może stracić miejsce w składzie.

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Z doniesień dziennika Sport wynika, że Liverpool zwrócił uwagę na Alejandro Balde z FC Barcelony. Hiszpan nie ma przyszłości w klubie i już latem był blisko odejścia. Duże zainteresowanie wykazywał Manchester United, lecz ostatecznie do transferu nie doszło. The Reds będą uważnie obserwować 22-latka. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w styczniu złożą za niego pierwszą oficjalną ofertę.

W tym sezonie Balde nie zagrał w ani jednym meczu. W Barcelonie gra od początku kariery, a zadebiutował w pierwszym zespole w sezonie 2021/2022. Łącznie ma na swoim koncie 168 występów w barwach Blaugrany, w których strzelił 3 bramki i zanotował 21 asyst.