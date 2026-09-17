Enrique poprosił PSG o transfer gwiazdy Barcelony

Luis Enrique naciska na Paris Saint-Germain, aby w niedalekiej przyszłości sprowadzili piłkarza FC Barcelony. Na łamach El Nacional można przeczytać, że celem stał się Gavi.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Gavi z Barcelony celem transferowym Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain w ostatnich latach przeszło dużą metamorfozę. Nie tylko pod kątem stylu gry na boisku, ale również zarządzania klubem. Skończyła się era sprowadzania zawodników o najgłośniejszych nazwiskach, a skupiono się na wzmocnieniach, które realnie podniosą poziom sportowy. Efekty przyszły bardzo szybko, ponieważ paryski klub wygrał dwie poprzednie edycje Ligi Mistrzów, a więc najbardziej prestiżowych rozgrywek.

Ojcem sukcesów w PSG jest oczywiście Luis Enrique. Hiszpański taktyk ma obecnie tak mocną pozycję, że może prosić dosłownie, o co zechce. Z doniesień El Nacional wynika, że poprosił władze klubu o transfer nowego piłkarza. Wskazał nawet konkretne nazwisko.

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Zawodnikiem, jakiego chce mieć u siebie w drużynie jest Gavi, czyli wychowanek FC Barcelony. Szkoleniowiec nalega, żeby klub jak najszybciej rozpoczął rozmowy transferowe. Transakcja nie będzie jednak łatwa do przeprowadzenia. Duma Katalonii nie zamierza sprzedawać pomocnika. Na dodatek PSG wycenia go na 40 milionów euro, co raczej nie jest kwotą, jaką mistrz Hiszpanii przyjąłby bez namysłu.

Gavi debiutował w FC Barcelonie w sezonie 2021/2022 jako nastolatek. Od tego momentu wystąpił łącznie w 169 meczach. w których strzelił 10 bramek i zanotował 18 asyst. Choć ma dopiero 22 lata wygrał już m.in. mistrzostwo świata z reprezentacją Hiszpanii oraz trzy tytuły mistrzowskie w La Liga. W 2022 roku przyznano mu prestiżową nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza na świecie.