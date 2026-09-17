Trener Crystal Palace wskazał najlepszego piłkarza Lecha Poznań. „Każdy go zna”

10:14, 17. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TVP Poznań

Lech Poznań zmierzy się z Crystal Palace w 1. kolejce Ligi Europy. Pierre Sage, czyli trener Orłów wskazał na konferencji prasowej najlepszego piłkarza mistrza Polski. Szkoleniowiec wybrał Mikaela Ishaka.

Piłkarze Lecha Poznań
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Ishak najlepszym piłkarzem Lecha Poznań wg. Crystal Palace

Lech Poznań zapewnił sobie prawo gry w fazie ligowej Ligi Europy. Mistrz Polski na start udał się na wyjazdowe spotkanie do Anglii, gdzie w ramach 1. kolejki zmierzy się z Crystal Palace. Faworytem spotkania będzie oczywiście drużyna z Premier League, ale Kolejorz nie jest bez szans. W przeszłości podczas występów w Lidze Konferencji udowodnili, że mogą rywalizować z każdym jak równy z równym.

Przed zbliżającym się starciem trener Crystal Palace, Pierre Sage wskazał zawodnika, którego uważa za najlepszego w polskim zespole. Wybór szkoleniowca padł na Mikaela Ishaka, który zapadł mu w pamięci właśnie z rozgrywek Ligi Konferencji, gdy walczył o koronę króla strzelców.

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To piłkarz, którego każdy zna. Ja go pamiętam ze spotkań Ligi Konferencji, gdzie strzelił bardzo dużo bramek w poprzednim sezonie, rywalizował o tytuł najlepszego strzelca tych rozgrywek z Ismailą Sarrem. Liczę, że w tym meczu skutecznie zaopiekujemy się Ishakiem, ale także innymi zawodnikami – powiedział Pierre Sage, cytowany przez TVP Poznań.

Ishak gra w Lechu od lipca 2020 roku. Łącznie ma na swoim koncie 229 występów, w których strzelił 124 bramki. W tym sezonie opuścił kilka spotkań ze względu na drobny uraz. Mimo to udało mu się uzbierać 10 meczów, 3 bramki i jedną asystę.

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