Papszun mógł prowadzić znany klub. Były rozmowy

Marek Papszun w przeszłości prowadził rozmowy z słynnym klubem. W Kanale Sportowym szczegóły ujawnił Michał Żewłakow. Były reprezentant Polski przyznał, że chodziło o Olympiakos Pireus.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun rozmawiał z Olympiakosem Pireus

Marek Papszun kojarzony jest głównie z Rakowem Częstochowa, w którym spędził najwięcej czasu. Klub spod Jasnej Góry prowadził dwukrotnie w latach 2016-2023 oraz 2024-2025. W tym czasie wprowadził drużynę do PKO BP Ekstraklasy, a także zdobył mistrzostwo Polski, dwa puchary i superpuchary kraju. W grudniu tamtego roku przeniósł się do Legii Warszawa, gdzie jego głównym celem jest ponowne zdobycie mistrzowskiego tytułu.

Obecnie Legia zajmuje 2. miejsce w tabeli, walcząc o tytuł m.in. z Górnikiem Zabrze i Lechem Poznań. W Kanale Sportowym były reprezentant Polski, Michał Żewłakow, ujawnił, że w przeszłości Papszun był brany pod uwagę do roli szkoleniowca Olympiakosu Pireus, czyli jednej z najlepszych drużyn w Grecji.

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– Był temat Marka Papszuna. Jak blisko to mam wrażenie, że to są już rozmowy konkretnych ludzi, czyli podejrzewam menadżera Marka Papszuna, który jest Grekiem i ówczesnego dyrektora sportowego, którym był Darko Kovacević. Rozmawiałem z nim odnośnie do trenera Papszuna. Powiedziałem mu swoje zdanie. Nie wiem, czy doszło do bliższych rozmów – ujawnił Michał Żewłakow w Kanale Sportowym.

Skończyło się jedynie na zainteresowaniu. Papszun jeszcze nie miał okazji, aby poprowadzić zagraniczny klub. Warto jednak dodać, że jego nazwisko w przeszłości przewijało się w kontekście zagranicznych drużyn. Był łączony nie tylko z greckimi drużynami, ale również chorwackimi. Miał być także kandydatem na selekcjonera reprezentacji Łotwy.