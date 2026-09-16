Man United zainteresował się piłkarzem Realu Madryt

Manchester United latem wykazywał zainteresowanie napastnikiem Realu Madryt. Z doniesień serwisu TeamTalk wynika, że w styczniu ponownie będą chcieli, aby Endrick został wypożyczony do klubu.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Endrick może zostać wypożyczony z Realu do Man United

Manchester United rozczarował kibiców na starcie sezonu. Po czterech meczach mają na swoim koncie zaledwie cztery punkty, co przekłada się na 13. miejsce w tabeli. W miniony weekend przegrali derby z Manchesterem City, choć rywale przez grubo ponad godzinę grali w osłabieniu. Latem drużyna Czerwonych Diabłów poczyniła pewne wzmocnienia, ale skupiła się głównie na środku pola.

W najbliższym czasie na Old Trafford może zawitać nowy napastnik. Pierwsze próby klub poczynił latem, lecz nie udało im się dopiąć wypożyczenia. W styczniu zamierzają wrócić po piłkarza, którym są zainteresowani. O szczegółach pisze serwis TeamTalk.

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Na radarze Man United znalazł się Endrick. Brazylijczyk ma problem z regularną grą w Realu Madryt. Na dodatek pod koniec sierpnia doznał kontuzji mięśniowej, przez co stracił początek sezonu. Choć wrócił do treningów, wydaje się, że jest dopiero trzecim napastnikiem w hierarchii Jose Mourinho.

W połowie sezonu jego sytuacja ma zostać oceniona. Jeśli nadal nie będzie grał, niewykluczone, że ponownie zdecyduje się na wypożyczenie. Drugą część poprzedniej kampanii spędził w Olympique Lyon, gdzie radził sobie fantastycznie. Łącznie w 21 meczach strzelił 8 bramek i zaliczył 8 asyst.