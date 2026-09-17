Szczęsny zawalił, Flick zareagował. Powiedział wprost

09:31, 17. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Jijantes

Wojciech Szczęsny zastąpił kontuzjowanego Joana Garcię w drugiej połowie meczu Barcelona - Racing. W 65. minucie popełnił jednak koszmarny błąd. Od razu zareagował na to Hansi Flick.

Wojciech Szczęsny
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Flick zareagował na błąd Wojciech Szczęsnego

FC Barcelona wręcz niszczy każdego napotkanego rywala. Tym razem udowodnili swoją wyższość w starciu z beniaminkiem La Liga – Racingiem Santander. Duma Katalonii pokonała niżej notowanego przeciwnika aż (7:2). Przed rozpoczęciem drugiej połowie w bramce Blaugrany doszło do wymuszonej zmiany. Boisko opuścił Joan Garcia, który doznał lekkiego urazu. Między słupkami po raz pierwszy w tym sezonie stanął Wojciech Szczęsny.

W 65. minucie Szczęsny zachował się absurdalnie, popełniając prosty błąd. W efekcie rywal strzelił bramkę. Hiszpańskie media nie zostawiły na nim suchej nitki. Na wpadkę byłego reprezentanta Polski zareagował również Hansi Flick, który wypowiedział się na ten temat podczas konferencji prasowej.

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Oczywiście, że ufamy Wojciechowi, to nasz bramkarz. Wszyscy popełniamy błędy – powiedział Hansi Flick.

Wygląda więc na to, że Szczęsny nie stracił zaufania w oczach trenera. Wciąż pod znakiem zapytania stoi obsada w bramce na najbliższy mecz z Sevillą. Dziennikarze w Hiszpanii donoszą, że kontuzja Garcii nie jest poważna, ale trudno przewidzieć, jaką decyzję podejmie Hansi Flick. Szkoleniowiec oprócz Szczęsnego ma do dyspozycji również Dominika Livakovicia, który trafił do klubu latem.

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