Man Utd może stracić wielki talent. W tle Barcelona i Real Madryt

Man Utd może stracić 15-letni talent JJ Gabriela. Jak podał serwis El Nacional, Anglik chce odejść z klubu przed 16. urodzinami, a interesują się nim FC Barcelona i Real Madryt.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: JJ Gabriel

FC Barcelona i Real Madryt mogą ruszyć po talent Man Utd

Manchester United stanął przed poważnym problemem związanym z jednym z najbardziej obiecujących zawodników swojej akademii. JJ Gabriel, występujący w zespole do lat 18, miał przekazać klubowi, że chce odejść jeszcze przed ukończeniem 16 lat. Na razie jego prośba nie została zaakceptowana.

JJ Gabriel od kilku lat uchodzi za wyjątkowy talent. W wieku dziewięciu lat nagrania z jego występów zaczęły zdobywać ogromną popularność w internecie, dzięki czemu otrzymał przydomek „Kid Messi”. Wcześniej przechodził przez akademie Chelsea, Arsenalu i West Hamu, a w 2022 roku trafił do Manchesteru United.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Młody zawodnik szybko zaczął potwierdzać wysokie oczekiwania. W poprzednim sezonie został wybrany MVP Premier League U-18, a jego rozwój sprawił, że coraz częściej mówi się o potencjalnym awansie do seniorskiego futbolu. Rok temu podpisał również wielomilionową umowę sponsorską z Nike.

El Nacional wskazuje natomiast, że sytuację nastolatka obserwują największe kluby w Europie. W kontekście Gabriela wcześniej pojawiała się FC Barcelona, natomiast ostatnio więcej uwagi piłkarzowi poświęcił Real Madryt. Zawodnik zaczął obserwować w mediach społecznościowych zawodników Królewskich, co zostało odebrane jako możliwy sygnał zainteresowania klubem z Madrytu.

Przyszłość 15-latka pozostaje jednak otwarta. Manchester United zamierza przekonać Gabriela do pozostania, lecz jego otoczenie ma stawiać wysokie wymagania dotyczące przyszłej pozycji i statusu zawodnika. W przypadku odejścia młodego Anglika przed klubami z Barcelony i Madrytu może otworzyć się wyjątkowa okazja.