Guardiola zachwycony piłkarzem Man City. „Jeden z najlepszych na świecie”

Pep Guardiola jest zauroczony rozwojem swojego podopiecznego. Matheus Nunes to jego zdaniem jeden z najlepszych obrońców świata. Przypomnijmy, że do Manchesteru City przychodził jako środkowy pomocnik.

Guardiola docenia postępy podopiecznego. Czołowy obrońca świata?

Manchester City ma za sobą świetny okres – odrobił dystans do Arsenalu, a nawet wyrósł na faworyta w wyścigu o mistrzostwo Anglii. Jeśli wygra do końca sezonu wszystkie ligowe spotkania, zakończy sezon na szczycie tabeli.

W szeregach ekipy z Etihad Stadium roi się od gwiazd światowego formatu, ale nie należy zapominać o pozostałych, którzy również stanowią o sile drużyny. Pep Guardiola postanowił docenić Matheusa Nunesa, który jego zdaniem wyrasta na jednego z najlepszych prawych obrońców na świecie. Warto pamiętać, że Portugalczyk przychodził do drużyny jako środkowy pomocnik. Z konieczności Guardiola zaczął wystawiać go na boku defensywy, a ten z kolei rozwinął się w znakomitym tempie.

– Matheus Nunes staje się jednym z najlepszych prawych obrońców na świecie. Robi wiele dobrych rzeczy, w obronie skupia się na linii defensywnej, dociera do linii końcowej – przyznał szkoleniowiec.

🚨🔝 Pep Guardiola: “Matheus Nunes is becoming one of the best right-backs in the world”.



“Defensively, attention to the line, arriving to the by-line – many, many good things!”. pic.twitter.com/cAFEs5flBZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026

Manchester City nieustannie jest łączony z transferem na tę pozycję. Dyspozycja Nunesa sprawia jednak, że może zrezygnować z tych planów lub maksymalnie je opóźnić. 27-latek w tym sezonie zgromadził bramkę oraz aż dziewięć asyst w 44 występach. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 45 milionów euro, a do Manchesteru City przychodził w 2023 roku z Wolverhampton.