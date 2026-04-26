Salah kontuzjowany! Smutny koniec legendy Liverpoolu

Mohamed Salah doznał kontuzji, przez którą może nie zagrać już w barwach Liverpoolu. Ibrahim Hassan, cytowany przez serwis Reuters zdradził, że przerwa może potrwać nawet cztery tygodnie.

Salah wypadł z gry na cztery tygodnie. To koniec rozdziału w Liverpoolu

Liverpool pokonał ostatnio Crystal Palace przed własną publicznością (3:1). Zwycięstwo okupili jednak kontuzją Mohameda Salaha. Egipcjanin po godzinie gry opuścił boisko, a zastąpił go Jeremie Frimpong. Na konferencji prasowej Arne Slot przyznał, że potrzebne będą dodatkowe badania. Szkoleniowiec był dobrej myśli, ale finalnie okazało się, że uraz jest poważniejszy niż zakładano.

Ibrahim Hassan, czyli dyrektor reprezentacji Egiptu ujawnił, że 33-latek naderwał ścięgno podkolanowe. Dodatkowo cytowany przez serwis Reuters ujawnił, że Salah będzie potrzebował aż czterech tygodni przerwy. Oznacza to, że może nie zagrać już w tym sezonie.

– Salah naderwał ścięgno podkolanowe. Będzie potrzebował czterech tygodni rekonwalescencji – mówił Ibrahim Hassan, cytowany przez Reuters.

Nie jest tajemnicą, że Salah opuści Liverpool po zakończeniu sezonu. Mimo ważnego kontraktu piłkarz doszedł do porozumienia z The Reds ws. rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Kampania w Premier League kończy się 24 maja. Do rozegrania pozostały jeszcze cztery mecze. Obecni mistrzowie Anglii zmierzą się z Man United, Chelsea, Aston Villą i Brentford.

Salah jest związany z Liverpoolem od 2017 roku. W barwach zespołu sięgnął po triumf w Premier League oraz Lidze Mistrzów. Łącznie rozegrał 440 meczów, w których zdobył 257 goli i zaliczył 122 asysty.