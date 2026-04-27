Bayern chciał kupić zwycięzcę Złotej Piłki. Dlatego przegrał wyścig

13:22, 27. kwietnia 2026
Michał Stompór
Bayern Monachium mógł kupić przyszłego zwycięzcę Złotej Piłki. Karl-Heinz Rummenigge, były prezes Bawarczyków, w rozmowie z Julianem Buhlem opowiedział o niedoszłym transferze Ousmane'a Dembele.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Karl-Heinz Rummenige

Bayern Monachium przegrał walkę z BVB

Bayern Monachium jest znany z wyjątkowo przemyślanej polityki transferowej. Bawarczycy słyną z rozsądnego gospodarowania budżetem. W 2016 roku Die Roten mogli sięgnąć po jeden z największych ówczesnych talentów – na celowniku niemieckiego giganta znalazł się Ousmane Dembele. O próbach pozyskania Francuza opowiedział Karl-Heinz Rummenigge.

– Osobiście zajmowałem się sprawą Dembélé. My, a zwłaszcza ówczesny dyrektor Michael Reschke, byliśmy zdeterminowani, by go podpisać, ale niestety Dortmund nas uprzedził. Dembélé grał wtedy w Stade Rennes. Właściciele klubu byli również właścicielami Pumy. Dortmund miał wtedy umowę na sprzęt z Pumą. Więc było jasne, że my, jako klub sponsorowany przez Adidasa, niekoniecznie będziemy mieli pierwszeństwo. Był wspaniałym graczem, ale jak widzieliśmy, szybko odszedł z Dortmundu do Barcelony. Bez wątpienia jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale potrzebuje też dobrego zarządzania – przyznał były prezes Bawarczyków, w rozmowie z Julianem Buhlem.

Dembele w 2016 roku zamienił Stade Rennes na Borussię Dortmund za 35 milionów euro, a już rok później za 148 mln przeniósł się do Barcelony. Od blisko trzech lat napastnik występuje w Paris Saint-Germain, z którym w poprzednim sezonie sięgnął po Ligę Mistrzów. W 2025 roku reprezentant Trójkolorowych otrzymał Złotą Piłkę.

