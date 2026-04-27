Real Madryt dostał ofertę za Valverde! Perez odpowiedział

13:36, 27. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Fichajes

Real Madryt dostał ofertę za Federico Valverde o wartości 80 milionów euro. Z informacji Fichajes wynika, że Urugwajczyka chcieli przedstawiciele Al-Ahli. Propozycja została od razu odrzucona.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Real Madryt przejdzie po zakończeniu sezonu poważne zmiany, jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu. W klubie podjęto decyzję o masowej wyprzedaży zawodników. Florentino Perez miał stworzyć listę dziewięciu zawodników, którzy zostaną sprzedani. Inne zespoły wyczuły okazję i zgłaszają się po piłkarzy. Na biurko prezydenta trafiła oferta za Federico Valverde.

Trzeba jednak zaznaczyć, że Valverde nie znalazł się wśród graczy, którzy mogą odejść. Wręcz przeciwnie, ponieważ nikt w klubie nie wyobraża sobie zespołu bez Urugwajczyka. 27-latek to kluczowy piłkarz, a zarazem lider w szatni. W bieżącym sezonie jest jednym z najlepszych zawodników. Łącznie wystąpił w 47 meczach, w których zdobył 9 goli i zanotował 13 asyst.

Z informacji serwisu Fichajes wynika, że ofertę za Valverde złożyło Al-Ahli. 3. drużyna obecnego sezonu w Saudi Pro League miała zaproponować 80 milionów euro. Nie przekonało to jednak Królewskich do sprzedaży pomocnika. Jest on nietykalny w klubie.

Federico Valverde trafił do Realu Madryt w lipcu 2016 roku z Penarolu. Po krótkim pobycie w Kastylii zadebiutował w pierwszej drużynie w sezonie 2018/2019. Łącznie ma na swoim koncie 370 spotkań, w których zdobył 41 goli i zaliczył 44 asysty. Jego wartość to ok. 120 mln euro. Podczas pobytu na Bernabeu wygrywał m.in. dwukrotnie Ligę Mistrzów, a także trzy razy mistrzostwo Hiszpanii.

