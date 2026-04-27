Kane bezkonkurencyjny. Oto klasyfikacja wyścigu po Złotego Buta

Harry Kane jest na dobrej drodze do zdobycia drugiego Złotego Buta w karierze. Obecnie zajmuja 1. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w Europie. Przewaga nad Erlingiem Haalandem i Kylianem Mbappe jest wręcz miażdżąca.

Kane blisko drugiego Złotego Buta w karierze

Sezon 2025/2026 wielkimi krokami zbliża się do końca. W poszczególnych ligach poznaliśmy już końcowe rozstrzygnięcia. W Bundeslidze najlepszy okazał się Bayern Monachium, wygrywając tytuł po raz drugi z rzędu. Duża w tym zasługa Harry’ego Kane’a, który imponuje skutecznością. Anglik ma na swoim koncie 33 bramki w lidze, co da mu miano króla strzelców ligi niemieckiej.

Taki dorobek bramkowy bez wątpienia zapewni mu także tytuł najskuteczniejszego piłkarza w Europie. Co za tym idzie, 32-latek zgarnie drugiego w karierze Złotego Buta. Przewaga w klasyfikacji strzelców jest na tyle duża, że nic nie powinno się już wydarzyć.

Kane ma na swoim koncie 33 gole, a więc 66 punktów w rankingu. Dla porównania pozostali piłkarze, którzy znaleźli się na podium, czyli Kylian Mbappe oraz Erling Haaland mają po 24 bramki, co daje 48 punktów. W TOP5 jest jeszcze Dion Beljo i Vedat Muriqi.

TOP5 wyścigu o Złotego Buta (27.04.2026):

Harry Kane (Bayern Monachium) – 33 gole / 66 pkt Kylian Mbappe (Real Madryt) – 24 gole / 48 pkt Erling Haaland (Manchester City) – 24 gole / 48 pkt Dion Beljo (Dinamo Zagrzeb) – 29 goli / 43,5 pkt Vedat Muriqi (Real Mallorca) – 21 goli / 42 pkt

W poprzednim sezonie Złotego Buta zdobył Kylian Mbappe. Francuz strzelił w barwach Realu Madryt 31 goli, co wystarczyło, żeby zostać najskuteczniejszym piłkarzem w Europie. W kampanii 2023/2024 wygrał Harry Kane z liczbą 36 trafień w rozgrywkach ligowych.