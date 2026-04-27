Barcelona może zdobyć 100 punktów w La Liga. Oto, co muszą zrobić

Barcelona potrzebuje pięciu zwycięstw do 100 punktów w La Liga
FC Barcelona jest dwa mecze od drugiego z rzędu mistrzostwa Hiszpanii. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że Katalończycy będą świętować tytuł przed własną publicznością na Spotify Camp Nou w El Clasico, czyli w spotkaniu z Realem Madryt. Stanie się tak, jeśli obie drużyny wygrają mecz w następnej kolejce, a 10 maja Blaugrana pokona Królewskich na własnym stadionie.
Zdobycie tytułu to jednak nie wszystko. Z informacji Javiego Miguela wynika, że w Barcelonie mają jeszcze jeden cel. Misją poboczną ma być zdobycie 100 punktów w La Liga. Ostatni raz udało im się to osiągnąć w sezonie 2012/2013, gdy trenerem był Tito Vilanova.
Co musi się stać, żeby Barcelona zdobyła 100 punktów w tym sezonie La Liga? Odpowiedź jest bardzo prosta. Do zakończenia rozgrywek pozostało pięć spotkań, a więc 15 punktów do zdobycia. Obecnie mają na swoim koncie 85 oczek. Żeby osiągnąć cel, muszą wygrać wszystkie pozostałe ligowe spotkania. Oprócz klasyku z Realem Madryt czeka ich także rywalizacja z Osasuną, Alaves, Betisem i Valencią.
Terminarz FC Barcelony do końca sezonu 2025/2026:
- Osasuna (W) – 02.05.2026
- Real Madryt (D) – 10.05.2026
- Alaves (W) – 13.05.2026
- Betis (D) – 17.05.2026
- Valencia (W) – 24.05.2026
Niewykluczone, że będzie to ostatnie pięć meczów Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Nie tak dawno Guillem Balauge poinformował, że Polak pożegna się z klubem po zakończeniu sezonu.