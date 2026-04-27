Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczną się już za półtora miesiąca. Niestety, w zbliżającym się turnieju nie wystąpi Xavi Simons. Reprezentant Holandii doznał fatalnej kontuzji w meczu Wolverhampton - Tottenham.

MŚ 2026: gwiazdor Oranje nie jedzie na turniej

Tottenham toczy zawzięty bój o utrzymanie w Premier League. Spurs pozostają w strefie spadkowej i o ligowy byt walczą już tylko z West Hamem, który plasuje się na 17. lokacie. W czterech ostatnich spotkaniach londyńczycy będą musieli radzić sobie bez kluczowego zawodnika. Xavi Simonsnie nie tylko nie pomoże swojej drużynie, ale także nie pojedzie na Mistrzostwa Świata 2026.

W 58. minucie sobotniego meczu z Wolverhampton reprezentant Holandii doznał poważnego urazu, który uniemożliwił mu kontynuację gry. Szczegółowe badania, przeprowadzone następnego dnia, potwierdziły najgorszy scenariusz. 23-latek zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

– Jedyną rzeczą, jakiej pragnąłem, było walczyć dla mojej drużyny, a teraz odebrano mi tę możliwość… wraz z Mundialem. Reprezentowanie mojego kraju tego lata… po prostu przepadło. To potrwa, zanim pogodzę się z tym, ale będę nadal najlepszym kolegą z zespołu, jakim mogę być. Nie mam wątpliwości, że razem wygramy tę walkę – napisał Holender w swoich mediach społecznościowych.

Simons wróci do gry już w nowym sezonie i zapewne dopiero w jego drugiej części. Proces rehabilitacji, poprzedzony operacją, potrwa przynajmniej siedem miesięcy.