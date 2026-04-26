Arsenal i Chelsea walczą o perełkę Ajaxu. Skrzydłowy rozchwytywany

17:45, 26. kwietnia 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski

Arsenal i Chelsea obserwują skrzydłowego Ajaxu. Według TEAMtalk skauci obu klubów byli obecni na ostatnim ligowym meczu holenderskiego zespołu.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal i Chelsea śledzą poczynania Miki Godtsa, który ostatnio znów pokazał swoją klasę. Skrzydłowy Ajaxu Amsterdam zdobył efektowną bramkę w ligowym meczu z NAC Breda i zanotował asystę. Było to jego szesnaste trafienie i trzynasta asysta w tym sezonie.

Na trybunach nie brakowało wysłanników czołowych klubów. Obaj giganci dokładnie obserwowali występ młodego Belga. Również inne zespoły z Premier League śledziły jego grę. Kanonierzy szukają wzmocnień na lewym skrzydle, więc zawodnik idealnie wpisuje się w ich profil. The Blues z kolei kontynuują politykę sprowadzania młodych talentów.

Sytuację monitorują także Aston Villa, Newcastle czy Tottenham. Mówi się także o zainteresowaniu Liverpoolu i Manchesteru United, Barcelony, Atletico Madryt oraz RB Lipsk.

Ajax zdaje sobie sprawę z sytuacji i wie, że ciężko będzie zatrzymać 20-latka w klubie. Dlatego już przygotowuje się na możliwe odejście i analizuje potencjalnych następców.

Zobacz także: Arsenal nawiązał kontakt ws. dużego transferu! 60 mln na stole

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości