Arsenal i Chelsea walczą o perełkę Ajaxu. Skrzydłowy rozchwytywany

Arsenal i Chelsea obserwują skrzydłowego Ajaxu. Według TEAMtalk skauci obu klubów byli obecni na ostatnim ligowym meczu holenderskiego zespołu.

Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mika Godts rozchwytywany. Chce go pół Premier League

Arsenal i Chelsea śledzą poczynania Miki Godtsa, który ostatnio znów pokazał swoją klasę. Skrzydłowy Ajaxu Amsterdam zdobył efektowną bramkę w ligowym meczu z NAC Breda i zanotował asystę. Było to jego szesnaste trafienie i trzynasta asysta w tym sezonie.

Na trybunach nie brakowało wysłanników czołowych klubów. Obaj giganci dokładnie obserwowali występ młodego Belga. Również inne zespoły z Premier League śledziły jego grę. Kanonierzy szukają wzmocnień na lewym skrzydle, więc zawodnik idealnie wpisuje się w ich profil. The Blues z kolei kontynuują politykę sprowadzania młodych talentów.

Sytuację monitorują także Aston Villa, Newcastle czy Tottenham. Mówi się także o zainteresowaniu Liverpoolu i Manchesteru United, Barcelony, Atletico Madryt oraz RB Lipsk.

Ajax zdaje sobie sprawę z sytuacji i wie, że ciężko będzie zatrzymać 20-latka w klubie. Dlatego już przygotowuje się na możliwe odejście i analizuje potencjalnych następców.

