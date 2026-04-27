Inter Mediolan bez kluczowego piłkarza. To może być dla niego koniec sezonu

Hakan Calhanoglu doznał kontuzji mięśnia płaszczkowatego w łydce. Jak donosi serwis fcinter1908.it może to oznaczać dla niego koniec sezonu. Inter Mediolan niebawem zagra finał Pucharu Włoch.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Calhanoglu doznał kontuzji! Opuści resztę sezonu i finał Pucharu Włoch

Inter Mediolan w końcówce sezonu może cieszyć się ze zdobycia podwójnej korony. Od mistrzostwa Włoch dzieli ich zaledwie jedno zwycięstwo. Jeśli w weekend pokonają Parmę, przypieczętują 21. w historii scudetto. Nerazzurri mają także szanse na triumf w Pucharze Włoch. O krajowy puchar powalczą z Lazio, a mecz odbędzie się w środę (13 maja) na Stadio Olimpico w Rzymie.

Ostatnie mecze w lidze, a także finał Pucharu Włoch prawdopodobnie opuści Hakan Calhanoglu. Jak poinformował serwis fcinter1908.it, turecki pomocnik doznał kontuzji mięśnia płaszczkowatego w łydce. Potwierdziły to badania przeprowadzone w poniedziałek rano.

Na ten moment Inter nie poinformował, jak długo potrwa przerwa zawodnika. Natomiast według mediów jego występ w starciu z Lazio, a nawet pozostałe mecze Serie A stoją pod dużym znakiem zapytania. Niewykluczone, że w tym sezonie już nie zagra. Poprzednie spotkanie z Torino opuścił ze względu na wspomniany uraz. Ostatni raz na boisku pojawił się 21 kwietnia w meczu z Como w półfinale Pucharu Włoch. W rewanżu zdobył dwie bramki i zaliczył asystę, czym przyczynił się znacząco do awansu.

Calhanoglu w tym sezonie nie omijają kontuzje. To kolejna wymuszona przerwa 32-latka. Łącznie ma na swoim koncie 30 meczów, w których zdobył 12 bramek i zaliczył 7 asyst. Jego kontrakt z Il Biscione wygasa w czerwcu 2027 roku.