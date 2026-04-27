Jednak nie Carrick! Oto faworyt Ratcliffe’a na nowego trenera Man United

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Southgate faworytem do objęcia funkcji trenera Man United

Manchester United na początku roku zdecydował się na kolejną zmianę trenera. Pracę stracił Ruben Amorim, który odpowiadał za wyniki zespołu od listopada 2024 roku. Początkowo w dwóch meczach zastąpił go Darren Fletcher, ale potem podjąto decyzję o zatrudnieniu Michaela Carricka. Anglik podpisał kontrakt tylko do końca sezonu, wcielając się w rolę „strażaka”.

Pod wodzą Carricka drużyna Czerwonych Diabłów zaczęła grać na miarę oczekiwań. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, awansują do Ligi Mistrzów. Obecnie zajmują 3. miejsce w tabeli Premier League z meczem mniej i ośmioma punktami przewagi nad Brighton.

Przyszłość byłego piłkarza na Old Trafford to wciąż znak zapytania. Media sugerują, że zostanie i podpisze umowę na stałe. Natomiast współwłaściciel Manchesteru United ma innego faworyta. Sir Jim Ratcliffe skłania się ku ściągnięciu byłego selekcjonera reprezentacji Anglii. Z doniesień serwisu TeamTalk wynika, że wysokie notowania u brytyjskiego miliardera ma Gareth Southgate.

Southgate pozostaje bezrobotny od lipca 2024 roku, gdy zrezygnował z pracy z drużyną narodową. Anglię prowadził od 2016 roku, docierając do dwóch finałów Mistrzostw Europy (2021, 2024), a także półfinału Mistrzostw Świata 2018. Ostatni raz w klubie był zatrudniony w latach 2006-2009, gdy odpowiadał za wyniki Middlesbrough. Była to jego pierwsza praca w roli trenera.