Man United wycenił gwiazdę Premier League. Brighton odpowiada

10:41, 27. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  TEAMtalk

Manchester United przymierza się do transferu pomocnika. Na liście życzeń jest Carlos Baleba, choć nie będzie łatwo go sprowadzić. Brighton oczekuje bardzo dużych pieniędzy.

fot. BMD Images Na zdjęciu: Carlos Baleba

Baleba celem Manchesteru United. Brighton ma konkretne żądania

Manchester United planuje latem transfer przynajmniej jednego środkowego pomocnika. W obliczu prawdopodobnego powrotu do Ligi Mistrzów oraz przesądzonego odejścia Casemiro potrzebne jest poważne wzmocnienie środka pola. Na liście życzeń znajduje się wiele gwiazd Premier League, a jednym z kandydatów do transferu jest Carlos Baleba. Czerwone Diabły starały się o niego już w zeszłym roku, ale transakcja nie mogła dojść do skutku, bowiem Brighton oczekiwało ponad 100 milionów euro.

Obecny sezon w wykonaniu Kameruńczyka nie jest najlepszy – to wciąż czołowy pomocnik ligi, ale wyraźnie spuścił z tonu. Być może wpłynęła na niego saga związana z niedoszłym transferem. Manchester United wciąż jednak nie rezygnuje ze starań o jego podpis. Na Old Trafford wierzą, że wobec spadku jego formy, tym razem o transfer będzie znacznie łatwiej.

Władze angielskiego giganta miały nawet dokonać wyceny potencjalnej transakcji. Spodziewają się wydatku w postaci 50 milionów funtów. Problem w tym, że Brighton wciąż chce więcej. Nie planuje tak dużej promocji i sprzeda Balebę jedynie w przypadku ofert na poziomie 70 milionów funtów.

Manchester United stoi przed ważną decyzją. Baleba jest chętny na transfer, a jego przedstawiciele pozostają w kontakcie z klubem z Old Trafford. Obok Kameruńczyka, na liście życzeń znajdują się też Bruno Guimaraes czy Elliot Anderson.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości