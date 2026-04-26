Chelsea w finale Pucharu Anglii. Zwycięstwo w debiucie nowego trenera

Chelsea zameldowała się w finale Pucharu Anglii. The Blues pokonali Leeds United na Wembley (1:0). Był to jednocześnie debiut tymczasowego trenera Caluma McFarlane'a.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Chelsea w ostatnich dniach znów była tematem numer jeden w Anglii. Wszystko za sprawą rozstania z Liamem Roseniorem, który został zwolniony. Warto dodać, że pracował w klubie zaledwie 106 dni, a jego kontrakt obowiązywał aż do czerwca 2032 roku. Tymczasowo stery w zespole przejął Calum McFarlane, który zadebiutował przeciwko Leeds United w półfinale Pucharu Anglii.

Londyńczycy skromnie, ale pokonali Leeds róznicą jednego gola. Trafienie na wagę zwycięstwa zdobył Enzo Fernandez, który jeszcze niedawno był odsunięty od drużyny ze względu na komentarze dot. Realu Madryt i potencjalnego transferu. Argentyńczyk wykorzystał dośrodkowanie Pedro Neto, umieszczając piłkę w siatce strzałem głową.

Nagrodą za zwycięstwo w półfinale będzie szansa na zdobycie trofeum. W wielkim finale Pucharu Anglii zespół z Londynu zmierzy się z Manchesterem City. Finałowe starcie odbędzie się na Wembley odbędzie się 16 maja 2026 roku. Niewykluczone, że wtedy również poprowadzi ich Calum McFarlane. Nazwisko nowego stałego szkoleniowca ma zostać podane dopiero po zakończeniu sezonu.

Zdobycie krajowego pucharu może być dla Chelsea jedyną szansą na grę w europejskich pucharach. Na ten moment zajmują dopiero 8. miejsce w Premier League. Awans do rozgrywek pod egidą UEFA uzyska siedem najlepszych drużyn w Anglii.

Chelsea 1:0 Leeds United (23′ Fernandez)