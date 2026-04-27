fot. Aflo Co. Ltd. Na zdjęciu: Florentino Perez

Scaloni sensacyjnym kandydatem. To on obejmie Real?

Real Madryt najprawdopodobniej nie zdobędzie w tym sezonie ani jednego trofeum. Porażka z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów podważyła przyszłość Alvaro Arbeloi na Santiago Bernabeu, zaś ostatnie wpadki miały przesądzić o jego odejściu. Latem dojdzie do zmiany na ławce trenerskiej, natomiast kandydat nie został jeszcze wskazany. Królewscy poszukują doświadczonego szkoleniowca, który ma na koncie sukcesy i będzie wzorem dla zawodników. Nie ulega wątpliwościom, że szatnia giganta jest wyjątkowo trudna – nie poradził sobie z nią ani Xabi Alonso, ani Arbeloa.

Na przestrzeni ostatnich tygodni media przymierzały do Realu takich trenerów, jak Juergen Klopp, Jose Mourinho, Didier Deschamps czy Mauricio Pochettino. Sensacyjną opcją stał się również Lionel Scaloni. Zdaniem COPE klub skontaktował się z nim bezpośrednio, a tematem rozmowy było oczywiście podjęcie ewentualnej pracy w stolicy Hiszpanii.

Scaloni od 2018 roku prowadzi kadrę Argentyny i osiąga z nią ogromne sukcesy. Wyprowadził drużynę z potężnego kryzysu, zdobywając z nią w Katarze mistrzostwo świata. Oprócz tego, dwukrotnie świętował triumf w Copa America. Jego umowa z tamtejszą federacją wygasa po tegorocznym mundialu, dlatego Real chce wykorzystać sytuację i sprowadzić go do siebie.

Florentino Perez dość poważnie przygląda się tej kandydaturze. Być może brakuje mu klubowego doświadczenia, natomiast był w stanie zjednoczyć szatnię pełną gwiazd i zdobyć prestiżowe trofea, prezentując przy tym atrakcyjny styl gry.