W ostatnich dniach uwaga polskiego kibica zwrócona była ku sprawom ważniejszym od piłki nożnej. Dobra wiadomość jest taka, że straciliście niewiele. To z kolei niestety oznacza, że nasi rodacy za granicą nie popisali się formą. Wybór był niewielki, ale nie zerowy. Tym samym po raz kolejny w zestawieniu znalazł się Robert Lewandowski, ale i Oskar Pietuszewski. Sprawdzamy, jak w miniony weekend radzili sobie biało-czerwoni w ligach zagranicznych.

Lewandowski z rekordem La Ligi

Robert Lewandowski na początku kwietnia zapewnił Barcelonie zwycięstwo 2:1 w meczu z Atletico Madryt. 37-latek kolejne dwa spotkania w La Lidze spędził jednak na ławce. Do gry wrócił ostatnio w rywalizacji z Getafe. Napastnik Barcelony ponownie zapisał się w protokole meczowym, tym razem popisując się genialną asystą do Marcusa Rashforda.

Wygrana 2:0 i asysta nie były jedynymi dobrymi informacjami dla Lewandowskiego. Jak podaje Opta, kapitan reprezentacji Polski został najstarszym zawodnikiem w historii La Ligi (37 lat i 247 dni), który osiągnął 100 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Na dorobek ten składa się 81 zdobytych bramek i 19 asyst.

Pietuszewski wśród bohaterów FC Porto

Udane zawody w miniony weekend rozegrał także Oskar Pietuszewski, o którym było ostatnio trochę ciszej. Skrzydłowy FC Porto niezmiennie utrzymywał jednak miejsce w wyjściowym składzie FC Porto. Francesco Farioli cierpliwie stawiał na 17-latka, a ten dał próbkę swoich możliwości.

Pietuszewski popisał się błyskotliwym wejściem w pole karne, gdzie jego akcja została przerwana faulem. Polak wywalczył zatem jedenastkę, którą na gola zamienił jeden z jego klubowych kolegów. 17-latek był bardzo aktywny w spotkaniu z Estrelą i to nie tylko w ofensywie. Dzięki temu Pietuszewski rozegrał swoje pierwsze 90 minut w FC Porto.

Grabara czekał na to pół roku

Obecność Lewandowskiego i Pietuszewskiego w segmencie poświęconym bohaterom weekendu to dosyć częsty widok. Mało kto mógł się jednak spodziewać, że znajdzie się tu też miejsce dla Kamila Grabary. 27-latek zmaga się z trudami katastrofalnego sezonu Wolfsburga, który może pożegnać się z Bundesligą.

W poprzedniej kolejce Grabara cieszył się wyczekiwanego zwycięstwa (2:1 z Unionem Berlin). Wówczas nie udało się jednak zachować czystego konta. To wydarzyło się teraz w konfrontacji z B. Moenchengladbach, którą prowadzi Eugen Polanski. Polski bramkarz nie miał wiele pracy, ponieważ obronił dwa strzały. Najważniejsze dla 27-latka było zagranie na zero z tyło, co udało mu się po raz pierwszy od pół roku (1:0 z HSV 25 października 2025).

Ciekawostka weekendu

W formacie poświęconym Polakom za granicą najwięcej satysfakcji sprawia przekazywanie pozytywnych wieści o sukcesach naszych rodaków. Zdarzają się jednak również porażki, o czym przekonaliśmy się śledząc zaplecze Premier League.

Wśród spadkowiczów z Championship znalazło się aż czterech polskich piłkarzy, w tym Jakub Stolarczyk. Bramkarz Leicester City jeszcze sezon temu grał na poziomie Premier League. Odjęcie punktów dla jego klubu miało fatalne konsekwencje. Spadek w CV mają również Przemysław Płacheta i Michał Helik z Oxford United oraz Olaf Kobacki z Sheffield.

80% Polaków grających w tym sezonie w Championship zaliczyło spadek do League One.



Olaf Kobacki z Sheffield, Jakub Stolarczyk z Leicester i Michał Helik oraz Przemysław Płacheta z Oxfordem.



Utrzymał się tylko Krystian Bielik z WBA. Aktualnie 21. miejsce w tabeli. pic.twitter.com/nas5Hho7lW — Krzysiek Bielecki (@KchampK) April 25, 2026

Ściągawka selekcjonera: występy Polaków za granicą:

Bramkarze: (7)

Łukasz Skorupski (Bologna FC) – poza kadrą (kontuzja) vs AS Roma (0:2)

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg) – cały mecz vs B. Moenchengladbach (0:0)

Mateusz Kochalski (Karabach Agdam) – cały mecz vs Neftici Baku (5:1)

Marcin Bułka (NEOM FC) – wtorek vs Al Hazem

Radosław Majecki (Brest) – na ławce vs Lens (3:3)

Cezary Miszta (Rio Ave) – cały mecz vs Guimaraes (0:2)

Jakub Stolarczyk (Leicester City) – cały mecz vs Millwall (1:1)

Obrońcy: (14)

Jan Bednarek (FC Porto) – cały mecz vs Estrela (2:1)

Jakub Kiwior (FC Porto) – 84 minuty vs Estrela (2:1)

Matty Cash (Aston Villa FC) – cały mecz vs Fulham (0:1)

Jan Ziółkowski (AS Roma) – od 94. minuty vs Bologna (2:0)

Tomasz Kędziora (PAOK FC) – cały mecz vs OFI Kreta (2:3)

Bartosz Bereszyński (Palermo) – na ławce vsa Reggiana (1:1)

Kacper Potulski (FSV Mainz) – na ławce vs Bayern (3:4)

Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli) – cały mecz vs Heidenheim (0:2)

Adam Dźwigała (FC St. Pauli) – na ławce vs Heidenheim (0:2)

Sebastian Walukiewicz (US Sassuolo) – cały mecz vs Fiorentina (0:0)

Michał Karbownik (Hertha) – cały mecz vs Kiel (0:1)

Tymoteusz Puchacz (Sabah) – dziś vs Karvan

Maik Nawrocki (Hannover 96) – poza kadrą (kontuzja) vs Karlsruher (3:1)

Patryk Peda (Palermo) – cały mecz vs Reggiana (1:1)

Pomocnicy: (18)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – cały mecz vs Torino (2:2)

Jakub Kamiński (1. FC Koeln) – cały mecz vs Bayer 04 (1:2)

Nicola Zalewski (Atalanta) – dziś vs Cagliari

Sebastian Szymański (Stade Rennais) – od 68. minuty i żółta kartka vs Nantes (2:1)

Michał Skóraś (KAA Gent) – 87 minut vs Club Brugge (0;2)

Przemysław Frankowski (Stade Rennais) – poza kadrą (kontuzja) vs Nantes (2:1)

Jakub Moder (Feyenoord) – poza kadrą (kontuzja) vs Groningen (3:1)

Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) – dziś vs Lazio

Oskar Pietuszewski (FC Porto) – cały mecz vs Estrela (2:1)

Bartosz Slisz (Brondby) – poza kadrą (zawieszenie) vs Sonderjyske (0:3)

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK) – 86 minut vs Eyupspor (0:3)

Filip Rózga (Sturm Graz) – poza kadrą (kontuzja) vs Austria Wiedeń (1:1)

Adrian Przyborek (Lazio) – dziś vs Udinese

Łukasz Łakomy (OH Leuven) – od 46. minuty vs Charleroi (0:2)

Maxi Oyedele (RC Strasbourg) – cały mecz i żółta kartka vs Lorient (3:2)

Łukasz Poręba (SV Elversberg) – 75 minut vs Darmstadt (3:3)

Jakub Kałuziński (Basaksehir) – na ławce vs Kasimpasa (4:0)

Jan Faberski (PEC Zwolle) – poza kadrą (kontuzja) vs PSV (1:6)

Napastnicy: (11)

Robert Lewandowski (FC Barcelona) – cały mecz i asysta vs Getafe (2:0)

Karol Świderski (Panathinaikos AO) – bez meczu

Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC) – dziś vs Qatar SC

Adam Buksa (Udinese Calcio) – dziś vs Lazio

Arkadiusz Milik (Juventus FC) – poza kadrą (kontuzja) vs Milan (0:0)

Mateusz Żukowski (FC Magdeburg) – poza kadrą (zawieszenie) vs 1. FC Nürnberg (0:1)

Adrian Benedyczak (Kasimpasa) – 80 minut vs Basaksehir (0:4)

Mateusz Bogusz (Houston Dynamo) – cały mecz vs Austin (0:2)

Dawid Kownacki (Hertha) – od 67. minuty vs Kiel (0:1)

Szymon Włodarczyk (Excelsior Rotterdam) – od 63. minuty vs Utrecht (5:0)

Filip Szymczak (Royal Charleroi SC) – na ławce vs Leuven (2:0)

Przeczytaj wcześniejszą odsłonę cyklu Polakach za granicą: