Rashford czeka na decyzję Barcelona. Nie wszystko stracone

Barcelona nie skreśliła jeszcze Marcusa Rashforda. Anglik chce zostać w Katalonii i czeka na jej ostateczną decyzję. Manchester United pozostaje nieugięty ws. kwoty wykupu - informuje Matteo Moretto.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford nie wie, gdzie będzie występował w kolejnym sezonie. Wkrótce zakończy się jego wypożyczenie, a Barcelona do tej pory nie zdecydowała w sprawie przyszłości gwiazdora. Manchester United woli go sprzedać, ale jednocześnie nie wyklucza, że strony będą ponownie ze sobą współpracować.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Rashford przeżywał różne okresy w Katalonii. Zaczął z przytupem, notując bardzo dobre liczby. Barcelona miała nawet wówczas podjąć decyzję o skorzystaniu z opcji wykupu. Z biegiem czasu angielski skrzydłowy przestał jednak imponować, a pojawiła się wręcz frustracja. Końcówka sezonu w jego wykonaniu jest już dość nieudana – miał szansę zabłysnąć pod nieobecność Raphinhi, ale Hansi Flick wyraźnie się nim rozczarował.

Obecna sytuacja Rashforda nie jest zbyt komfortowa. W dalszym ciągu wyczekuje decyzji Barcelony, licząc, że będzie mu dane pozostać w szeregach hiszpańskiego giganta. Wbrew dotychczasowym doniesieniom, klub z Katalonii jeszcze go nie skreślił. Transfer jest możliwy, choć wpierw przeanalizowane zostaną dostępne opcje i alternatywy.

Istotna w tym temacie jest postawa Manchesteru United, który nieustannie oczekuje za swojego piłkarza 30 milionów euro. Barcelona uważa tę kwotę za przesadzoną. Liczyła, że uda jej się wynegocjować korzystniejsze warunki, ale angielski gigant pozostaje niewzruszony.