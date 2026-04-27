Real Madryt w najbliższym czasie będzie musiał radzić sobie bez podstawowego obrońcy. Kolejnej poważnej kontuzji doznał Eder Militao. Arancha Rodríguez ujawnia długość absencji Brazylijczyka.

Real Madryt znowu traci gwiazdę

Eder Militao w tym sezonie wystąpił tylko w 21 meczach. Reprezentant Brazylii już nie poprawi swojego dorobku w obecnych rozgrywkach. Defensor na początku kwietnia wrócił na boisko po kilkumiesięcznej pauzie, zaliczył pięć spotkań i doznał kolejnego urazu. Real Madryt znowu stracił kluczowego gracza.

Były zawodnik FC Porto nie dokończył rywalizacji z Deportivo Alaves. 18-latek znowu zmaga się z problemami mięśniowymi. Piłkarz Królewskich nabawił się kontuzji ścięgna udowego i będzie musiał poddać się operacji. To oznacza, że opuści Mistrzostwa Świata 2026.

Kiedy Militao znowu pojawi się na murawie? Arancha Rodríguez twierdzi, że obrońca będzie zdolny do gry dopiero za około pięć miesięcy. To oznacza, że w kadrze meczowej Los Blancos ujrzymy go nie wcześniej niż we wrześniu.

W grudniu poprzedniego roku dwukrotny triumfator Ligi Mistrzów doznał podobnej kontuzji, jednak postanowił zrezygnować z operacji. Tym razem już nie zdołał uniknąć najgorszego scenariusza.