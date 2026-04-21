Niespodziewany zwrot. Gwiazda Premier League wypada z gry

Jarrad Branthwaite doznał poważnej kontuzji, która wykluczy go z gry do końca sezonu. Udział piłkarza Evertonu w tegorocznym mundialu stoi pod ogromnym znakiem zapytania.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Jarrad Branthwaite z kontuzją

Jarrad Branthwaite najprawdopodobniej opuści nie tylko końcówkę obecnego sezonu, ale również Mistrzostwa Świata 2026. Jak informuje „The Athletic”, powodem jest poważna kontuzja ścięgna podkolanowego, której zawodnik doznał w meczu Premier League przeciwko Liverpoolowi.

Do urazu doszło w spotkaniu 33. kolejki ligi angielskiej, które Everton przegrał 1:2. Anglik opuścił boisko w 87. minucie na noszach. Następnie piłkarz opuścił Hill Dickinson Stadium o kulach, co od razu wzbudziło duży niepokój wśród kibiców i sztabu szkoleniowego.

Jak przekonuje „The Athletic” skala kontuzji jest na tyle poważna, że przerwa w grze może potrwać wiele miesięcy, co praktycznie przekreśla jego szanse na udział w mundialu w tym roku. Dla reprezentacji Anglii to istotne osłabienie, ponieważ Branthwaite był postrzegany jako jeden z kandydatów do gry w defensywie na turnieju.

W trwającym sezonie młody defensor rozegrał 10 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Rynkowa wartość zawodnika jest szacowana na 45 milionów euro, co podkreśla jego rosnącą pozycję na rynku transferowym mimo problemów zdrowotnych.

Sytuacja zdrowotna zawodnika będzie teraz dokładnie monitorowana przez klub i sztab medyczny Evertonu, który liczy na jego pełny powrót do sprawności w przyszłości. Na ten moment jednak priorytetem pozostaje rehabilitacja i spokojne leczenie urazu.