Manchester United dopiął swego. Gwiazdka podpisze kontrakt

Manchester United dokonał kolejnego "wzmocnienia" kadry na przyszły sezon. Wprawdzie Czerwone Diabły nie sprowadziły nowego zawodnika, ale osiągnęły porozumienie w sprawie kontraktu z wielkim talentem. Potwierdza to Samuel Luckhurst.

Manchester zatrzyma wielki talent

W ostatnim czasie nową umową z Czerwonymi Diabłami związał się jeden z najważniejszych piłkarzy. Harry Maguire przedłużył współpracę z klubem z Old Trafford do 30 czerwca 2027 roku. Już niedługo Manchester United ma ogłosić finalizację porozumienia z innym istotnym gracze, o czym informuje Samuel Luckhurst.

Redaktor The Sun twierdzi, że Manchester i Kobbie Mainoo ustnie uzgodnili warunki pięcioletniej umowy. Na jej mocy 21-letni pomocnik będzie zarabiał około150 000 funtów tygodniowo. The Red Devils planują oficjalnie zakomunikować to jeszcze przed końcem sezonu.

Mainoo to wychowanek United i jeden z największych talentów młodego pokolenia. Dwunastokrotny reprezentant Anglii w tym sezonie zapisał na swoim koncie 25 spotkań i zanotował trzy asysty. Jeszcze w trwających rozgrywkach piłkarz powinien przekroczyć barierę 100 meczów w barwach ekipy z czerwonej części Manchesteru. Do tej pory udało mu się wystąpić w 97 pojedynkach.