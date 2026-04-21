Pep Guardiola jeszcze nie jest pewny swojej przyszłości. Chociaż jego kontrakt obowiązuje przez ponad rok, już po tym sezonie może opuścić Manchester City. Hiszpan znalazł się na liście życzeń europejskiej reprezentacji.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola zostanie selekcjonerem?

Gdzie w kolejnym sezonie będzie pracował Pep Guardiola? Hiszpan od lipca 2016 roku odpowiada za wyniki Manchesteru City, z którym sięgnął po zwycięstwo w Lidze Mistrzów i sześć tytułów mistrza Premier League. 55-latek wygrał tutaj już wszystko i może chcieć poszukać nowego wyzwania. Tę sytuację chciałby wykorzystać Leonardo Bonucci.

– Bbiorąc pod uwagę listę nazwisk, które pojawiły się w ostatnich dniach, jeśli naprawdę istnieje chęć na nowy początek, ja zacząłbym od wspomnianej możliwości zatrudnienia Pepa Guardioli, ponieważ jego obecność oznaczałaby radykalną zmianę w stosunku do wszystkiego, co działo się w przeszłości. Myślę, że jest to bardzo trudne, ale marzenia w tej chwili nic nie kosztują – przyznał w rozmowie ze Sky Sports News legendarny zawodnik. który obecnie współpracuje z Federazione Italiana Gioco Calcio, a więc włoską federacją piłkarską.

Reprezentacja Włoch po raz kolejny nie zdołała wywalczyć awansu na Mistrzostwa Świata i poszukuje nowego szkoleniowca. Czy zostanie nim właśnie Guardiola? Jak przyznaje sam Bonucci, zatrudnienie hiszpańskiego trenera nie będzie należało do najłatwiejszych.