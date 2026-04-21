Guardiola zostanie selekcjonerem?
Gdzie w kolejnym sezonie będzie pracował Pep Guardiola? Hiszpan od lipca 2016 roku odpowiada za wyniki Manchesteru City, z którym sięgnął po zwycięstwo w Lidze Mistrzów i sześć tytułów mistrza Premier League. 55-latek wygrał tutaj już wszystko i może chcieć poszukać nowego wyzwania. Tę sytuację chciałby wykorzystać Leonardo Bonucci.
– Bbiorąc pod uwagę listę nazwisk, które pojawiły się w ostatnich dniach, jeśli naprawdę istnieje chęć na nowy początek, ja zacząłbym od wspomnianej możliwości zatrudnienia Pepa Guardioli, ponieważ jego obecność oznaczałaby radykalną zmianę w stosunku do wszystkiego, co działo się w przeszłości. Myślę, że jest to bardzo trudne, ale marzenia w tej chwili nic nie kosztują – przyznał w rozmowie ze Sky Sports News legendarny zawodnik. który obecnie współpracuje z Federazione Italiana Gioco Calcio, a więc włoską federacją piłkarską.
Reprezentacja Włoch po raz kolejny nie zdołała wywalczyć awansu na Mistrzostwa Świata i poszukuje nowego szkoleniowca. Czy zostanie nim właśnie Guardiola? Jak przyznaje sam Bonucci, zatrudnienie hiszpańskiego trenera nie będzie należało do najłatwiejszych.