Burnley FC – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (22.04.2026)

20:54, 21. kwietnia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Burnley - Manchester City: typy i kursy na mecz 34. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Nico Gonzalez
PressFocus Na zdjęciu: Nico Gonzalez

Burnley – Manchester City: typy bukmacherskie

W 34. kolejce Premier League zobaczymy rywalizację beniaminka z pretendentem do tytułu mistrzowskiego. Burnley nie daje się wielkich szans w starciu z Manchesterem City. Beniaminek nie ma po swojej stronie argumentów piłkarskich, które pozwoliłyby uwierzyć w wygraną gospodarzy. Szczególnie, że przyjezdni z Manchesteru odnaleźli dobrą formę i potwierdzają to na każdym kroku. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar Szatraj
Oskar
*Kursy z 20.04.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Odbierz dostęp do CANAL+ online w promocji STS i oglądaj Ekstraklasę, Premier League oraz Ligę Mistrzów ZA DARMO aż do finału! Sprawdź, jak otrzymać voucher

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Burnley – Manchester City: ostatnie wyniki

Piłkarze Burnley wygrali w tym sezonie zaledwie cztery ligowe mecze. W efekcie już jakiś czas temu odpadli oni z realnego wyścigu o utrzymanie w elicie. Kilka dni temu Burnley rywalizowało na wyjeździe z Nottingham Forest, czyli innym zespołem próbującym uniknąć spadku. Różnica klas była jednak aż nadto widoczna, ponieważ beniaminek poległ w delegacji 1:4.

Manchester City ma za sobą być może najważniejsze spotkanie w sezonie 2025/2026. Obywatele rywalizowali na własnym obiekcie z liderującym w rozgrywkach Arsenalem. Graczom Pepa Guardioli udało się pokonać Kanonierów, dzięki czemu odzyskali oni kontrolę nad walką o mistrzostwo Anglii. Manchester City ma już serię czterech kolejnych triumfów, licząc wszystkie rozgrywki.

Burnley – Manchester City: historia

Burnley to w ostatnich latach jeden z ulubionych przeciwników Manchesteru City. Pep Guardiola regularnie znajduje sposób na pokonanie tej drużyny i to przeważnie w przekonującym stylu. Tak było też w bieżącej kampanii w Manchesterze, gdzie Obywatele rozbili tegorocznego beniaminka aż 5:1. Z kolei w 2023 roku udało im się zwyciężyć 6:0.

Burnley – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester City o czym świadczy współczynnik 1.15 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Burnely, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 17.00. Współczynnik na remis wynosi natomiast 8.25.

Burnley
Remis
Manchester City
17.0
8.25
1.15
13.0
8.80
1.15
15.0
7.75
1.12
17.0
8.80
1.15
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2026 21:43

Burnley – Manchester City: kto wygra?

Burnley – Manchester City: przewidywane składy

Burnley: Dubravka; Walker, Ekdal, Laurent, Esteve, Hartman; Florentino, Ugochukwu, Ward-Prowse; Anthony, Flemming

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Gonzalez, Bernardo; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Burnley – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Burnley – Manchester City odbędzie się w środę (22 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

