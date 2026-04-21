Burnley FC – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (22.04.2026)

Burnley – Manchester City: typy bukmacherskie

W 34. kolejce Premier League zobaczymy rywalizację beniaminka z pretendentem do tytułu mistrzowskiego. Burnley nie daje się wielkich szans w starciu z Manchesterem City. Beniaminek nie ma po swojej stronie argumentów piłkarskich, które pozwoliłyby uwierzyć w wygraną gospodarzy. Szczególnie, że przyjezdni z Manchesteru odnaleźli dobrą formę i potwierdzają to na każdym kroku. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Burnley – Manchester City: ostatnie wyniki

Piłkarze Burnley wygrali w tym sezonie zaledwie cztery ligowe mecze. W efekcie już jakiś czas temu odpadli oni z realnego wyścigu o utrzymanie w elicie. Kilka dni temu Burnley rywalizowało na wyjeździe z Nottingham Forest, czyli innym zespołem próbującym uniknąć spadku. Różnica klas była jednak aż nadto widoczna, ponieważ beniaminek poległ w delegacji 1:4.

Manchester City ma za sobą być może najważniejsze spotkanie w sezonie 2025/2026. Obywatele rywalizowali na własnym obiekcie z liderującym w rozgrywkach Arsenalem. Graczom Pepa Guardioli udało się pokonać Kanonierów, dzięki czemu odzyskali oni kontrolę nad walką o mistrzostwo Anglii. Manchester City ma już serię czterech kolejnych triumfów, licząc wszystkie rozgrywki.

Burnley – Manchester City: historia

Burnley to w ostatnich latach jeden z ulubionych przeciwników Manchesteru City. Pep Guardiola regularnie znajduje sposób na pokonanie tej drużyny i to przeważnie w przekonującym stylu. Tak było też w bieżącej kampanii w Manchesterze, gdzie Obywatele rozbili tegorocznego beniaminka aż 5:1. Z kolei w 2023 roku udało im się zwyciężyć 6:0.

Burnley – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester City o czym świadczy współczynnik 1.15 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Burnely, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 17.00. Współczynnik na remis wynosi natomiast 8.25.

Burnley – Manchester City: kto wygra?

Burnley – Manchester City: przewidywane składy

Burnley: Dubravka; Walker, Ekdal, Laurent, Esteve, Hartman; Florentino, Ugochukwu, Ward-Prowse; Anthony, Flemming

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Gonzalez, Bernardo; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Burnley – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Burnley – Manchester City odbędzie się w środę (22 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

