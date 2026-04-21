Nico Williams na radarze giganta. Intensyfikuje działania

15:51, 21. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Źródło: TEAMtalk

Nico Williams jest na celowniku Arsenalu, a w ostatniej fazie sezonu Kanonierzy będą mu się intensywnie przeglądać. Wszystko przed potencjalną letnią ofertą, o czym donosi "TEAMtalk".

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams swego czasu był jednym z najgorętszych nazwisk na piłkarskim rynku transferowym. Skrzydłowy Athletic Bilbao robił taką furorę, że zainteresowała się nim nawet FC Barcelona i wszystko wskazywało, że uda mu się sfinalizować kontrakt. Na ostatniej prostej doszło jednak do wielkiego zwrotu i pozostał on w swoim macierzystym klubie.

Teraz jednak już kilka okienek po tej sytuacji reprezentant Hiszpanii znów planuje zmianę klubu, a przynajmniej powraca zainteresowanie jego osobą. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, Arsenal ma na celowniku Nico Williamsa od jakiegoś czasu. Kanonierzy w ostatniej części sezonu chcą mocniej przyjrzeć się gwiazdorowi, aby finalnie ocenić jego potencjał przed złożeniem oferty w letnim okresie transferowym. Wzmocnienie boków pomocy ma być dla władz klubu z Londynu jednym z priorytetów.

Nico Williams w tym sezonie rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował sześć asyst. Ta kampania jednak jest dla niego zdecydowanie gorsza od poprzedniej, w której zdobył 11 bramek i siedmiokrotnie wpisywał się na listę ostatnich podających. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-letniego Hiszpana na 50 milionów euro. Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2035 roku.

