Głośny powrót do Widzewa?! Chodzi o znanego działacza

20:02, 21. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Weszło

Widzew Łódź ostatnio połączony został z powrotem Mateusza Dróżdża. Według doniesień "Weszło", temat faktycznie jest, ale nie można mówić o zaawansowanych rozmowach czy negocjacjach.

Stadion Widzewa Łódź
Wirestock, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Stadion Widzewa Łódź

Matusz Dróżdż ponownie w Widzewie Łódź?!

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej jakichkolwiek oczekiwań. Właściwie trudno powiedzieć, że drużyna Aleksandara Vukovicia ma obecnie większe szanse na pozostanie w PKO Ekstraklasie. Wielu nawet uważa, że Łodzianie to jeden z najpoważniejszych kandydatów do spadku, a ich obecna sytuacja musi dawać wiele do myślenia, szczególnie na tym etapie sezonu. Obecnie do bezpiecznej lokaty tracą oni trzy punkty.

To wszystko dzieje się pomimo tego, że latem i zimą wydano na transfery w sumie ponad 20 milionów euro, trzykrotnie zmieniano już trenerów, a rywale w walce o ligowy byt są najsłabsi w ostatnich latach. Dlatego też wielu doszukuje się problemów Widzewa w zakresie zarządzania i wskazuje na osobę prezesa Michała Rydza. Ostatnio połączony z ponownym dołączeniem do klubu został Mateusz Dróżdż.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Według informacji przekazanych przez „Weszło” temat ten istnieje, ale trudno powiedzieć o czymś konkretnym. Mianowicie nie toczą się aktualnie poważne, czy też zaawansowane rozmowy, a ewentualna zmiana mogłaby dokonać się dopiero latem, po zakończeniu sezonu. Obie strony pozostają jednak otwarte na rozmowy.

Zobacz także: Barcelona zaskakuje ws. Szczęsnego! Ta decyzja budzi wątpliwości