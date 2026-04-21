Głośny powrót do Widzewa?! Chodzi o znanego działacza

Widzew Łódź ostatnio połączony został z powrotem Mateusza Dróżdża. Według doniesień "Weszło", temat faktycznie jest, ale nie można mówić o zaawansowanych rozmowach czy negocjacjach.

Na zdjęciu: Stadion Widzewa Łódź

Matusz Dróżdż ponownie w Widzewie Łódź?!

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej jakichkolwiek oczekiwań. Właściwie trudno powiedzieć, że drużyna Aleksandara Vukovicia ma obecnie większe szanse na pozostanie w PKO Ekstraklasie. Wielu nawet uważa, że Łodzianie to jeden z najpoważniejszych kandydatów do spadku, a ich obecna sytuacja musi dawać wiele do myślenia, szczególnie na tym etapie sezonu. Obecnie do bezpiecznej lokaty tracą oni trzy punkty.

To wszystko dzieje się pomimo tego, że latem i zimą wydano na transfery w sumie ponad 20 milionów euro, trzykrotnie zmieniano już trenerów, a rywale w walce o ligowy byt są najsłabsi w ostatnich latach. Dlatego też wielu doszukuje się problemów Widzewa w zakresie zarządzania i wskazuje na osobę prezesa Michała Rydza. Ostatnio połączony z ponownym dołączeniem do klubu został Mateusz Dróżdż.

Według informacji przekazanych przez „Weszło” temat ten istnieje, ale trudno powiedzieć o czymś konkretnym. Mianowicie nie toczą się aktualnie poważne, czy też zaawansowane rozmowy, a ewentualna zmiana mogłaby dokonać się dopiero latem, po zakończeniu sezonu. Obie strony pozostają jednak otwarte na rozmowy.

Zobacz także: Barcelona zaskakuje ws. Szczęsnego! Ta decyzja budzi wątpliwości