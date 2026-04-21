Arsenal rusza po gwiazdę Realu. Arteta ma jasny plan

Arsenal według najnowszych doniesień medialnych poważnie rozważa wzmocnienie defensywy i skierował swoją uwagę na zawodnika Realu Madryt. Klub podobno wykonał już pierwszy ruch.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Alvaro Carreras na radarze Arsenalu

Arsenal ma ambitny plan w trakcie letniego okna transferowego, aby wzmocnić się w defensywie. Tymczasem interesujące wieści przekazał na ten temat dziennikarz Ekrem Konur w swoich mediach społecznościowych.

Turecki insider przekazał, że klub z Londynu skontaktował się z otoczeniem Alvaro Carrerasa, który obecnie reprezentuje Real Madryt. Menedżer Kanonierów, Mikel Arteta, widzi w 23-letnim obrońcy ważny element przyszłego projektu i miał obiecać mu istotną rolę w drużynie na kolejne sezony.

Sytuacja transferowa nie należy jednak do najłatwiejszych. Carreras jest związany z Realem długoterminowym kontraktem obowiązującym aż do 2031 roku, co znacząco wzmacnia pozycję negocjacyjną madryckiego klubu. Dodatkowo Arsenal nie jest jedynym zainteresowanym. Hiszpan znajduje się również na radarze takich ekip jak Manchester United, Juventus oraz Napoli.

Wiodące europejskie kluby postrzegają Carrerasa jako rozwiązanie problemów na lewej stronie obrony w dłuższej perspektywie. Jego uniwersalność, dynamika oraz rozwój sprawiają, że uchodzi za jednego z ciekawszych młodych defensorów na rynku.

W obecnym sezonie Hiszpan rozegrał 37 spotkań, w których zdobył dwa gole i zanotował dwie asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na około 60 milionów euro, co oznacza, że ewentualny transfer wymagałby od zainteresowanych klubów poważnej inwestycji.