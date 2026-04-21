Górnik Zabrze buduje na swoich. Kolejny ważny krok klubu

Górnik Zabrze kontynuuje budowę kadry na przyszłość i zdecydował się przedłużyć współpracę z jednym ze swoich wychowanków. Nowy kontrakt z klubem parafował bramkarz.

Górnik Zabrze stawia na swojego wychowanka

Górnik Zabrze poinformował, że nową umowę z klubem podpisał Tomasz Loska. Jak przekazało biuro prasowe klubu, bramkarz związał się z 14-krotnym mistrzem Polski kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2028 roku, co potwierdza długofalowe plany wobec zawodnika.

W trwającym sezonie Loska wystąpił w czterech spotkaniach. Trzykrotnie w rozgrywkach STS Pucharu Polski oraz raz w meczu PKO BP Ekstraklasy przeciwko Lechii Gdańsk. Chociaż jego rola nie zawsze jest pierwszoplanowa, w klubie wciąż docenia się jego doświadczenie i przywiązanie do barw.

Historia Loski w Górniku sięga 2014 roku, kiedy trafił do klubu z Gwarka Ornontowice. Początkowo występował w rezerwach, a następnie zbierał doświadczenie na wypożyczeniach w Nadwiślanie Góra i Rakowie Częstochowa. Przełom nastąpił wiosną 2017 roku, gdy otrzymał szansę w pierwszym zespole i odegrał ważną rolę w powrocie drużyny do elity.

Najlepsze lata i powrót do korzeni

Szczególnie udany był dla zawodnika sezon 2017/2018, kiedy swoją formą przyczynił się do wywalczenia przez Górnik miejsca w eliminacjach europejskich pucharów. Później stracił pozycję pierwszego bramkarza, a w 2020 roku przeniósł się do Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, najpierw na wypożyczenie, a następnie na stałe. Kolejnym etapem jego kariery był Śląsk Wrocław.

Powrót do Zabrza i podpisanie nowej umowy to dla Loski szansa na dalsze budowanie swojej pozycji w klubie, który dobrze zna i z którym odnosił największe sukcesy.