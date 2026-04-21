Manchester United postawi właśnie na niego. To główna opcja

Manchester United wciąż uważa Michaela Carricka za trenera tymczasowego. "Daily Mail" informuje natomiast, że rosną szanse na jego angaż również w kolejnym sezonie.

Manchester United najprawdopodobniej wróci po tym sezonie do Ligi Mistrzów. Notuje dobre wyniki i jest nawet w grze o podium Premier League. Ma w dorobku tyle samo punktów, co Aston Villa oraz trzy więcej od Liverpoolu. Ogromna w tym zasługa Michaela Carricka, który po nowym roku przejął zespół po Rubenie Amorimie. Portugalczyk był mocno krytykowany za swoją pracę – chodziło nie tylko o rezultaty, ale również styl zarządzania kadrą. Wpadał w konflikty z piłkarzami, co często skutkowało ich odejściami.

Carrick uzdrowił atmosferę na Old Trafford. Przywrócił do gry Kobbiego Mainoo, który znów jest ważną postacią angielskiego giganta. Mimo tego, Manchester United do teraz utrzymuje, że to wciąż trener tymczasowy, a decyzja w sprawie jego angażu na kolejny sezon jeszcze nie zapadła. W ostatnich miesiącach władze klubu konsekwentnie analizowały rynek menedżerów, licząc na zakontraktowanie kogoś bardziej doświadczonego. Z biegiem czasu odpadały kandydatury Zinedine’a Zidane’a czy Luisa Enrique.

Teraz Carrick ma duże szanse, aby pozostać na Old Trafford również w przyszłym sezonie. Manchester United przekonuje się do jego metod szkoleniowych. Oczywiście bronią go przede wszystkim wyniki, choć znaczenie może mieć też to, w jakim stylu dokończy obecną kampanię.