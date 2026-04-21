Alvarez wróci do Premier League? Gigant sprzeda dla niego gwiazdę

15:26, 21. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Źródło: TEAMtalk

Arsenal marzy o sprowadzeniu Juliana Alvareza podczas letniego okienka. Gwiazdą Atletico Madryt interesuje się też chociażby Barcelony. Kanonierzy są gotowi sprzedać jednego ze swoich czołowych piłkarzy, byle tylko kupić Argentyńczyka - informuje "TEAMtalk".

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Julian Alvarez

Arsenal wymieni Havertza na Alvareza?

Arsenal przegrał kluczową batalię z Manchesterem City i tytuł mistrzowski stoi pod znakiem zapytania. Na pewno ekipa Mikela Artety nie może więcej tracić punktów, a do tego musi liczyć na chociaż jedną wpadkę Obywateli. Dodatkowo, Kanonierzy grają jeszcze w Lidze Mistrzów, gdzie na drodze do finału staje im Atletico Madryt.

Dwumecz z Atletico będzie dla władz klubu okazją, aby przyjrzeć się zawodnikowi, którego chcą za wszelką cenę sprowadzić. Chodzi o Juliana Alvareza, łączonego z letnim transferem i takimi gigantami, jak Barcelona czy Paris Saint-Germain. Jedną z opcji dla Argentyńczyka jest powrót do Premier League – tu na faworyta wyrasta właśnie Arsenal.

Walka o jego podpis zapowiada się bardzo emocjonująco, bowiem Atletico utrzymuje, że nie zamierza go sprzedawać. Wiele zależy od decyzji samego gwiazdora. Arsenal uważa go za wymarzone wzmocnienie ofensywy i jest nawet gotowy, by sprzedać jednego ze swoich czołowych piłkarzy. „TEAMtalk” twierdzi, że w przypadku realnych szans na transfer Alvareza, na wylocie znalazłby się Kai Havertz.

Alvarez rozegrał w tym sezonie 47 spotkań, a jego bilans to 19 bramek oraz 9 asyst. Barcelona myśli o jego transferze od miesięcy, ale na przeszkodzie stoją kwestie finansowe. W tym aspekcie dominuje nad nią Arsenal, który mógłby pozwolić sobie na taki wydatek bez większych problemów.

