Man United zainteresowany pomocnikiem Juventusu. Gigant szykuje ciekawy transfer

13:46, 21. kwietnia 2026
Paweł Wątorski

Manchester United rozgląda się za nowym pomocnikiem. Jak podaje "Tuttosport", na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Teun Koopmeiners z Juventusu.

Teun Koopmeiners łączony z Manchesterem United

Manchester United zajmuje obecnie wysokie trzecie miejsce w tabeli Premier League i jest coraz bliżej zapewnienia sobie awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Michaela Carrick prezentuje stabilną formę, a w klubie już trwają przygotowania do letniego okna transferowego.

Jednym z głównych celów Manchesteru United ma być przebudowa środka pola. Z klubem po sezonie pożegna się Casemiro, a niepewna pozostaje również przyszłość Manuela Ugarte. W tej sytuacji działacze Czerwonych Diabłów planują sprowadzenie co najmniej dwóch pomocników o wysokiej jakości.

Jak informuje „Tuttosport”, jednym z kandydatów do wzmocnienia środka pola jest Teun Koopmeiners z Juventusu Turyn. Klub z Old Trafford ma być gotowy podjąć ryzyko i sięgnąć po Holendra, mimo że jego ostatni okres we Włoszech nie należy do najbardziej udanych.

Zarówno zawodnik, jak i włoski klub liczyli na więcej. Jednak coraz więcej wskazuje na to, że zawodnik może zostać sprzedany już po dwóch sezonach w barwach Starej Damy. Wiele wskazuje na to, że Koopmeiners znajdzie się w kadrze Holandii na mundial. Dobry występ na wielkim turnieju moze znacząco zwiększyć jego wartość rynkową oraz zainteresowanie ze strony czołowych klubów.

W trwającym sezonie Holender rozegrał 40 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Kontrakt Koopmeinersa z Juventusem obowiązuje do czerwca 2029 roku.

