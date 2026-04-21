Bayer Leverkusen – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (22.04.2026)

Puchar Niemiec |
22 kwietnia 2026
20:45
Bayer – Bayern: typy bukmacherskie
Bayer Leverkusen podejmie Bayern Monachium na BayArenie w półfinale Pucharu Niemiec. Goście przyjeżdżają jako świeżo upieczeni mistrzowie kraju. Wcześniej zapewnili sobie także awans do półfinału Ligi Mistrzów po niezwykle wymagającym dwumeczu z Realem Madryt. Zespół prowadzony przez Vincenta Kompany’ego myśli o potrójnej koronie w tym sezonie.
Ekipa Kaspra Hjulmanda w marcowym starciu pokazał już, że potrafi postawić się gigantowi z Monachium. Bayer nie ma nic do stracenia i postara się o sprawienie niespodzianki. Patrząc na formę obu ekip, trudno nie wskazać faworyta. Bayern jest bardziej kompletny, bardziej doświadczony i przyzwyczajony do gry o najwyższe cele. Mój typ: wygrana Bayernu Monachium.
Bayer – Bayern: ostatnie wyniki
Bayer w miniony weekend niespodziewanie przegrał z Augsburgiem (1:2) w 30. kolejce 1. Bundesligi. Wcześniej jednak zespół z Leverkusen pokonał Borussię Dortmund (1:0) oraz efektownie rozprawił się z Wolfsburgiem (6:3). Wcześniej zanotował także remis z FC Heidenheim (3:3), a w Lidze Mistrzów uległ Arsenalowi (0:2) na Emirates Stadium.
Z kolei Bayern w ostatnim meczu pewnie pokonał VfB Stuttgart (4:2), przypieczętowując zdobycie mistrzostwa Bundesligi. Bawarczycy w ostatnich tygodniach prezentują wysoką formę. Wcześniej wygrali z Realem Madryt (4:3), rozbili St. Pauli (5:0), triumfowali w pierwszym starciu z Królewskimi (2:1), a także pokonali SC Freiburg (3:2).
Bayer – Bayern: historia
W rundzie jesiennej Bayern pewnie wygrał z Bayerem (3:0) na Allianz Arenie. W Leverkusen natomiast padł remis (1:1). Aleix Garcia wyprowadził gospodarzy na prowadzenie, ale w 69. minucie wyrównał Luis Diaz. W pięciu ostatnich potyczkach aż trzykrotnie górą byli monachijczycy.
Bayer – Bayern: kursy bukmacherskie
W ofertach bukmacherów zdecydowanym faworytem środowego meczu jest Bayern Monachium. Kurs na zwycięstwo Bawarczyków oscyluje w granicach 1.45-1.55. Tymczasem triumf Bayeru jest na poziomie około 5.00, a remis w regulaminowym czasie gry można obstawić z kursem około 4.60.
Bayer – Bayern: przewidywane składy
Bayer Leverkusen: Flekken – Bade, Andrich, Tapsoba – Grimaldo, Garcia, Palacios, Vazquez – Maza, Schick, Tella
Bayern Monachium: Neuer – Stanisić, Tah, Upamecano, Laimer – Pavlović, Kimmich – Diaz, Musiala, Olise – Kane
Bayer – Bayern: transmisja meczu
Mecz Bayer Leverkusen – Bayern Monachium w półfinale Pucharu Niemiec zostanie rozegrany w środę (22 kwietnia) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.
