Liverpool podjął decyzję ws. przyszłości Slota. Przełom!

Liverpool od miesięcy mierzył się z pomysłem zwolnienia Arne Slota. Coraz więcej wskazuje na to, że pozostanie w klubie również na kolejny sezon. Sky Sports przekazuje nowe, przełomowe wieści.

PressFocus Na zdjęciu: Arne Slot

Slot będzie dalej trenował Liverpool. Jednak nie Alonso

Liverpool zalicza obecny sezon do nieudanych. Podczas letniego okienka wydał olbrzymie pieniądze na wzmocnienia, pozyskując chociażby Floriana Wirtza, Alexandra Isaka czy Hugo Ekitike. Na kilka kolejek przed końcem kampanii The Reds pozostała jedynie walka o podium Premier League, więc jest to rezultat zdecydowanie poniżej oczekiwań.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Liverpool był wielokrotnie łączony ze zmianą trenera. Ten temat faktycznie istniał na Anfield, ale dotąd się nie urzeczywistnił. Arne Slot kontynuuje pracę do dzisiaj, choć angielski gigant myślał o angażu Xabiego Alonso, do czego miałoby dojść wraz z końcem obecnego sezonu. Mijają kolejne tygodnie, a porozumienia z Hiszpanem nie ma. Zamiast tego znacząco urosły szanse Slota na to, by dalej trenować drużynę.

Nowe wieści w tej sprawie przekazuje Sky Sports. Liverpool miał nawet podjąć decyzję, że to właśnie Holender będzie odpowiadał za wyniki zespołu również w kolejnym sezonie. Mimo ostatnich niepowodzeń, ma otrzymać kolejną szansę na Anfield.

Arne Slot is expected to continue as Liverpool head coach next season, Sky Sports News understands, as the club close in on Champions League qualification 🔴 pic.twitter.com/twk9XFZrZa — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 21, 2026

Slot pracuje w Liverpoolu od 2024 roku, kiedy to wytypowano go na następcę Juergena Kloppa. W swoim debiutanckim sezonie w klubie zdobył mistrzostwo Anglii. W tym dorobku na pewno nie poprawi, ale będzie miał okazję, by zrobić to również w kolejnym.