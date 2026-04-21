Świt Szczecin zmienia kurs. Mocny sygnał z klubu

19:13, 21. kwietnia 2026
Luka Pawlik

Świt Szczecin zdecydował się na ważną zmianę na ławce trenerskiej. Powierzył drużynę doświadczonemu szkoleniowcowi, który w polskiej piłce ma już ugruntowaną pozycję.

Marcin Sasal nowym trenerem Świtu

Świt Szczecin oficjalnie ogłosił, że nowym trenerem zespołu został Marcin Sasal. Jak przekazało biuro prasowe klubu z Betclic 2. Ligi, 55-letni szkoleniowiec obejmuje drużynę z północnej części miasta i podpisuje kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026/2027 z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Sasal to trener dobrze znany na polskich boiskach. W swojej karierze prowadził m.in. Pogoń Szczecin, Koronę Kielce, Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz Motor Lublin. W ostatnim czasie odpowiadał także za wyniki Pogoń Grodzisk Mazowiecki, z którą osiągnął bardzo dobry rezultat w poprzednim sezonie.

Decyzja o zatrudnieniu doświadczonego szkoleniowca ma być elementem szerszego planu budowy stabilnego i ambitnego projektu sportowego w Świcie. Klub liczy, że Sasal wniesie nie tylko doświadczenie, ale również uporządkowaną wizję gry i konsekwencję w realizacji celów.

Dla trenera to kolejne wyzwanie w karierze i możliwość pracy w środowisku, które w ostatnich latach konsekwentnie rozwija swoją strukturę sportową. W klubie podkreśla się, że jego doświadczenie ma pomóc w dalszym progresie drużyny i osiąganiu lepszych wyników w nadchodzących sezonach.

Kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2026/2027, jednak zawiera opcję przedłużenia współpracy, co pokazuje, że obie strony myślą o długofalowej perspektywie. Świt stawia na stabilizację, a zatrudnienie Sasala ma być jednym z kluczowych kroków w tym kierunku.

