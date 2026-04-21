FC Barcelona szuka rozwiązania. Dwa kierunki na stole

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

FC Barcelona nie czeka. Nowe nazwiska na celowniku

FC Barcelona nie jest pewna, czy uda się sfinalizować transfer Marcusa Rashforda z Manchesteru United. W związku z tym według informacji internetowego wydania dziennika „AS”, dyrektor sportowy Deco analizuje alternatywne opcje wzmocnienia ofensywy.

Źródło podaje, że na liście potencjalnych kandydatów znajduje się Abde Ezzalzouli z Realu Betis, który jest dobrze znany w Barcelonie po wcześniejszych występach w klubie. Drugim obserwowanym zawodnikiem jest Andreas Schjelderup, obecnie reprezentujący Benfikę.

Jednocześnie, jak podkreśla „AS”, w klubie zapadły już ważne decyzje kadrowe. Ansu Fati, który przebywa na wypożyczeniu w AS Monaco, nie znajduje się w planach na przyszłość. Wszystko wskazuje na to, że francuski klub zdecyduje się na jego wykupienie.

Deco zamierza jednak zachować ostrożność i przed podjęciem ostatecznych kroków dokładnie przeanalizować sytuację finansową Barcelony. To właśnie od niej zależeć będzie, czy klub ruszy po jednego z obserwowanych skrzydłowych, czy ponownie skupi się na próbie sprowadzenia Rashforda.

28-latek w tym sezonie wystąpił w 43 spotkaniach. Strzelił w nich 12 goli i zaliczył też 13 asyst. Rynkowa wartość Rashforda szacowana jest na 40 milionów euro.