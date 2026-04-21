Paris Saint-Germain – FC Nantes: typy, kursy, zapowiedź (22.04.2026)

Paris Saint-Germain - FC Nantes: typy i kursy na zaległy mecz 26. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w środę (22 kwietnia) o godzinie 19:00.

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

PSG – Nantes, typy bukmacherskie

Już w środę Paris Saint-Germian rozegra zaległe spotkanie w ramach 26. kolejki rozgrywek Ligue 1. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się przed własną publicznością z FC Nantes. Paryżanie przystąpią do tego meczu pod presją, ponieważ w ostatnim spotkaniu zanotowali porażkę, a ich przewaga nad drugim zespołem w tabeli stopniała do zaledwie jednego punktu. Gospodarze będą więc chcieli jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę i odzyskać większy komfort w walce o mistrzostwo. Nantes natomiast spróbuje wykorzystać moment niepewności rywala i powalczyć o niespodziankę. Zapowiada się spotkanie, w którym emocji z pewnością nie zabraknie.

Ja uważam, że w tym starciu przynajmniej jeden z bramkarzy zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

PSG – Nantes, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain błyszczy formą, ale w ostatnim meczu przegrali z Olympique Lyonem (1:2). Wcześniejsze cztery mecze paryżan skończyło się kompletem zwycięstw (4:0 z Niceą, 3:1 z Toulouse, 2:0 z Liverpoolem w pierwszym meczu w Lidze Mistrzów oraz 2:0 z Liverpoolem w rewanżu).

FC Nantes natomiast nie imponuje dyspozycją. Goście środowego starcia w pięciu ostatnich spotkaniach zaliczyli trzy remisy (0:0 z Metz, 0:0 z Auxerre oraz 1:1 z Brestem), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Angers i 2:3 ze Strasbourgiem).

PSG – Nantes, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z FC Nantes ma długą i bogatą historię, sięgającą początków występów obu klubów w Ligue 1. W latach 90. i na początku XXI wieku to właśnie Nantes potrafiło rywalizować z PSG jak równy z równym, a ich mecze często miały duże znaczenie dla układu czołówki tabeli. W ostatnich latach wyraźną przewagę wypracowali paryżanie, którzy dzięki swojej sile kadrowej częściej sięgają po zwycięstwa w bezpośrednich starciach. Mimo to Nantes niejednokrotnie potrafiło sprawić niespodziankę i urwać punkty faworytowi, co dodaje tej rywalizacji dodatkowego smaczku.

PSG – Nantes, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowego zdarzenia jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.80. W przypadku zwycięstwa FC Nantes natomiast sięga 3.80.

Paris Saint-Germain Nantes 1.80 3.70 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 kwietnia 2026 16:25

PSG – Nantes, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG

remisem

wygraną Nantes wygraną PSG

remisem

wygraną Nantes 0 Votes

PSG – Nantes, przewidywane składy

Paris Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Ruiz, Beraldo, Zaire-Emery – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

FC Nantes: Lopes – Guilbert, Ali Youssef, Cozza, Machado – Coquelin – Ganago, Sissoko, Lepenant, Abline – Mostafa Mohamed

PSG – Nantes, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – FC Nantes obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.