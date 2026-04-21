PSG dopina kluczowe negocjacje. Wielkie ogłoszenie po sezonie

Paris Saint-Germain jest na dobrej drodze, by dopiąć rozmowy kontraktowe z Luisem Enrique. Oficjalne ogłoszenie w tej sprawie odłożono na koniec sezonu - informuje "AS".

Enrique zwiąże się z PSG na kolejne lata

Paris Saint-Germain pod wodzą Luisa Enrique osiągnęło historyczny sukces, na który pracowało latami. Mimo olbrzymich wydatków i transferów największych gwiazd, przez kolejne sezony nie mogło zdobyć upragnionej Ligi Mistrzów. Udało się to w poprzedniej edycji właśnie pod wodzą Hiszpana, który wcześniej świętował triumf w Lidze Mistrzów również z Barceloną. Teraz natomiast ma szansę, aby obronić trofeum, bowiem jego zespół dotarł do półfinału rozgrywek, gdzie zmierzy się z Bayernem Monachium.

Nie ulega wątpliwościom, że Enrique wykonuje znakomitą pracę na Parc des Princes. Klub oczywiście to docenia, o czym świadczy nowy, długoterminowy kontrakt, który wkrótce powinien zostać sfinalizowany. „AS” informuje, że trwają ostatnie szlify dotyczące jego zapisów. Oficjalne ogłoszenie ma nastąpić natomiast po sezonie – teraz szkoleniowiec oraz drużyna w pełni koncentrują się na dobrnięciu do mistrzostwa Francji oraz walce w Lidze Mistrzów.

Enrique ma przedłużyć umowę do 2030 roku. Będzie to oznaczało, że w najbliższych latach nigdzie się nie wybiera. Do niedawna media łączyły go z Manchesterem United oraz Barceloną, gdzie miałby wrócić po odejściu Hansiego Flicka. Hiszpan pokazuje jednak, że dostrzega, iż paryski projekt zmierza w odpowiednim kierunku.