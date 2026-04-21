Barcelona zaskakuje ws. Szczęsnego! Ta decyzja budzi wątpliwości

Barcelona pomimo tego, że jest zadowolona z postawy Wojciecha Szczęsnego, będzie szukać nowego rezerwowego bramkarza na przyszły sezon. Kandydatów jest trzech. Informacje w tej sprawie przekazał "The Athletic".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona zadowolona ze Szczęsnego, ale szuka następcy

Wojciech Szczęsny w barwach Barcelony w tym sezonie pełni głównie rolę rezerwowego, ale nie można przecież zapominać także o wielkim wkładzie, który Polak ma w budowaniu szatni Dumy Katalonii. Zarówno Hansi Flick, jak i zarząd oraz koledzy z zespołu doceniają jego postawę także na młodych zawodników. Niemniej to zbyt mało, aby móc utrzymać się jako zawodnik takiego klubu jak Barca.

Obecny kontrakt byłego reprezentanta Polski wygasa co prawda wraz z końcem czerwca 2027 roku, ale już ostatnio on sam powiedział, że jego czas w Dumie Katalonii dobiega końca. To zdaje się znajdować potwierdzenie w czynach. Według informacji przekazanych przez „The Athletic”, Barcelona rozpoczęła poszukiwania nowego rezerwowego bramkarza na przyszły sezon. Pomimo tego, że bardzo cenią oni Szczęsnego, to już wytypowano trzech kandydatów na jego zastępstwo. Są to: Alex Remiro, Inaki Pena, który wrócić ma z wypożyczenia oraz młody Diego Kochen.

Wojciech Szczęsny w tym sezonie rozegrał w sumie 10 spotkań, w których nie udało mu się zanotować czystego konta. Łącznie dla Dumy Katalonii wystąpił w 40 spotkaniach. 37-latek obecnie wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 900 tysięcy euro. Prawdopodobnie to jego ostatni klub w karierze, którą już przed dołączeniem do zespołu, zakończył.

