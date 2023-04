Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

Brytyjski The Athletic informuje, że Roberto De Zerbi nie zostanie nowym trenerem Chelsea. Władze klubu szukają szkoleniowca o innym profilu.

PressFocus Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Chelsea po zwolnieniu Pottera szuka nowego trenera

W mediach pojawiło się wielu kandydatów na wolny wakat w zespole The Blues

The Athletic twierdzi, że ekipa z Zachodniego Londynu nie bierze pod uwagę kandydatury De Zerbiego

De Zerbi nie zostanie trenerem Chelsea

Potter został zwolniony przez Chelsea w niedzielę zaledwie po siedmiu miesiącach pracy na Stamford Bridge. Mimo wielkich oczekiwań The Blues rozczarowują w tym sezonie. Zespół cieszył się niedawno z awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale jedenasta lokata w tabeli Premier League to nie jest coś, z czego w klubie mogą być dumni.

Od tego czasu rozpoczęła się saga z wyborem nowego menedżera. Na listę kandydatów trafili między innymi Julian Nagelsmann, Luis Enrique, Mauricio Pochettino czy Luciano Spalletti. Wśród potencjalnych szkoleniowców, którzy mogą przejąć stery w The Blues pojawił się również Roberto De Zerbi.

The Athletic informuje jednak, że Chelsea nie jest zainteresowana podjęciem współpracy z ostatnim z nim. Władze klubu szanują osiągnięcia Włocha w Brighton, jednak według brytyjskich dziennikarzy szukają kandydata o zupełnie innym profilu.

