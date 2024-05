Brat Mbappe zmieni klub. Wielka szansa dla nastolatka

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kylian i Ethan Mbappe

Ethan Mbappe nie dołączy do brata

Największy transfer lata 2024 znamy już od dawna – Kylian Mbappe opuści Paris Saint-Germain i przeniesie się do Realu Madryt. Jednak w rodzinie Mbappe nie tylko 25-latek zdecydował się na zmianę klubowych barw. Z Paryżem pożegna się także Ethan, jego młodszy brat. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca, wiec może negocjować z nowym pracodawcą.

Siedemnastolatek nie podąży śladami Kyliana i nie trafi na Santiago Bernabeu. Jego celem jest regularna gra, dlatego postanowił znaleźć klub, który mu to umożliwi. Dlatego rozpoczął negocjacje z ekipą z Ligue 1 – we własnym kraju ma większe szanse na szybkie przebicie się do kadry meczowej. Jak informuje Santi Aouna, Ethan ma już zaplanowane testy medyczne w jednej z drużyn z czołówki ligi. Strony osiągnęły porozumienie w kwestii spodziewanej współpracy.

Gzie trafi Mbappe? Jego nowym klubem ma być Lille. Mastify rozgrywki zakończyły na 4. lokacie, premiowanej występami w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Z kolei sam Ethan w tym sezonie rozegrał łącznie 33 spotkania, ale tylko pięć z nich przypadło na dorosłą drużynę.

