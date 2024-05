Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pierre-Emile Hojbjerg

Ange Postecoglou pozbędzie się niepotrzebnych zawodników

Tottenham Hotspur ten sezon Premier League zakończył na 5. miejscu w tabeli, a to oznacza, że Koguty zagrają w przyszłej edycji Ligi Europy. Aspiracje w Londynie były jednak większe i z tego powodu w stołecznym zespole planowane są zmiany. Celem drużyny prowadzonej przez Ange Postecoglou jest bowiem powrót do Ligi Mistrzów. Jak przekazał Ryan Taylor z brytyjskiej gazety “Daily Mirror”, ekipę Spurs może opuścić kilku znanych piłkarzy.

Z odejściem łączeni są tacy zawodnicy jak Pierre-Emile Hojbjerg, Giovani Lo Celso, Emerson Royal, Bryan Gil oraz Ryan Sessegnon. Tottenham Hotspur pozbędzie się niepotrzebnych graczy, żeby móc sfinansować transfery do klubu. Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, to podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego do północnego Londynu mogą trafić między innymi Conor Gallagher oraz Ivan Toney, a to byłyby wartościowe wzmocnienia.

Za ten duet należy jednak przyszykować około 100 milionów euro, więc potrzebne są również transakcje wychodzące. Pierre-Emile Hojbjerg od dawna jest przymierzany do Atletico Madryt oraz Juventusu, natomiast Emerson Royal to cel transferowy innej włoskiej drużyny – Milanu. Przyszłość obu piłkarzy powinna wyjaśnić się w nadchodzących tygodniach.