Majecki doceniony przez trenera i klub

Siedem czystych kont w 12 spotkaniach – Radosław Majecki bez wątpienia w ogromnym stopniu przyczynił się do sukcesu AS Monaco. Polski golkiper wskoczył między słupki w 23. koleje Ligue 1 i nie oddał miejsca aż do końca sezonu. Jego interwencje pozwoliły ekipie z Księstwa sięgnąć po wicemistrzostwo Francji. Podopieczni Adi Hüttera musieli uzna wyższość jedyne PSG.

Monaco zagra w kolejnej edycji Lidze Mistrzów. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, iż Adi Hutter w ostatnim wywiadzie dla magazynu “L’Equipe” zapowiedział, że Majecki rozpocznie nowy sezon jako podstawowy bramkarz. 24-latek został doceniony nie tylko przez trenera, ale także przez władze klubu. Bramkarz zostanie na Stade Louis II na dłużej.

– AS Monaco ma przyjemność ogłosić przedłużenie kontraktu Radosława Majeckiego. 24-letni polski bramkarz jest obecnie związany z klubem do czerwca 2028 roku – czytamy w oficjalnym komunikacie.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Radoslaw Majecki ✍️



Le gardien polonais de 24 ans est désormais lié au club jusqu’en juin 2028 🤝🇲🇨#Majecki2028 🔝 pic.twitter.com/1w1uj2Pfy3 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 20, 2024

Radosław Majecki trafił do Monaco w zimie 2020 roku za siedem milionów euro. Był zawodnik Legii Warszawa długo walczył o miejsce w składzie, a sezon 22/23 spędził na wypożyczeniu w Cercle Brugge. Natomiast w zakończonych rozgrywkach Ligue 1 rozegrał 12 meczów i zdołał zapewnić sobie bluzę z numerem 1.

